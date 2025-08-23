VIDEO: Liová si vybojovala finálovú účasť v trojsetovom súboji. Čeliť bude Rumunke

CLEVELAND. Americká tenistka Ann Liová a Rumunka Sorana Cirsteaová zabojujú o titul vo finále dvojhry na turnaji WTA v americkom Clevelande.
VIDEO: Zostrih zápasu medzi Ann Liovou a Wang Sin-jü
Cirsteová zdolala v semifinále Rusku Anastasiu Zacharovovú 6:1 a 7:5 a Liová si poradila s druhou najvyššie nasadenou Wang Sin-jü z Číny 6:3, 5:7 a 6:4.
WTA Cleveland 2025
dvojhra-semifinále:
Ann Liová (USA) - Wang Sin-jü (Čína-2) 6:3, 5:7, 6:4
Sorana Cirsteaová (Rum.) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:1, 7:5