Radila jej Serena i Azarenková. Nemka chce ísť po pôrode čo najskôr na kurty

Tridsaťštyriročná Kerberová pre agentúru DPA povedala, že sa nevie dočkať materstva, no rovnako sa plánuje sústrediť na kariéru a vrátiť sa do súťažného kolotoča.

Trojnásobná grandslamová šampiónka dúfa, že sa do akcie vráti už v novej sezóne a v roku 2024 plánuje hrať na olympiáde v Paríži.

Dátum návratu však stanoviť nechce. "Pre mňa je jasné, že sa na turnaje vrátim, až keď budem fit a budem sa cítiť pripravená. Preto sa nevystavujem tlaku stanovenia dátumu," vysvetlila.

Kerberová dodala, že o tom, ako kombinovať rodinu a šport, sa rozprávala aj so Serenou Williamsovou či Victoriou Azarenkovou.

"Obe ukázali, ako byť úspešné aj s deťmi. Vo všeobecnosti dostávam od priateľov rady, že to funguje iba s veľkou podporou okolia a plánovaním dopredu. Zosúladiť prácu a rodinu je veľká výzva. Najradšej by som bola, keby zvládam obe, no viem, že to môže byť náročné."