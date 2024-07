Murray sa pri lúčení s Wimbledonom neubránil slzám. Dlhoroční rivali mu nahrali pozdrav

"Bolo to výnimočné zahrať si s Jamiem. Nikdy sme tu nemali príležitosť hrať spolu. Spôsob, akým sa vyvinuli veci, vytvoril šancu urobiť to. Fyzicky to nebolo ľahké, ale som rád, že sme to dokázali uhrať," uviedol po stretnutí víťaz turnaja v singli z rokov 2013 a 2016.

VIDEO: Andy Murray a jeho emotívna rozlúčka na Wimbledone