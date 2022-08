Slovenský tenista má problém, dopingová kontrola odhalila v tele zakázanú látku

"Vždy som sa správal tak, aby som v živote nemal problém niesť plnú zodpovednosť za svoje činy, no odmietam sa zmieriť s tým, že by som mal byť označený za toho, kto si v športe pomáha nedovoleným spôsobom, a to napriek tomu, že som nič také neurobil.

Momentálne prežívam jednoznačne jednu z najťažších skúšok v mojej profesionálnej kariére, neporovnateľne ťažšiu ako hociktorý tenisový zápas, ktorý som kedy odohral. Je to o to ťažšie, že ani poriadne neviem, kto je môj súper na druhej strane kurtu. Čo ale určite viem, je fakt, že sa za žiadnych okolností nevzdám a to aj vďaka ohromnej podpore mojich najbližších, bez ktorých by som určite nemal takú vôľu bojovať. Patrí im za to veľké ďakujem a urobím všetko pre to, aby spravodlivosť zvíťazila," poznamenal Andrej Martin.