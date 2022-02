Doping detí? Tí ľudia sú zabijakmi športu, patrí im doživotný trest, tvrdí šéf WADA

Hoci rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu jej umožnilo súťažiť, stále nie je jasné, ako sa zakázaná látka trimetazidín dostala do jej tela. Sankcie pre Valijevovú sa očakávajú až po dôkladnom vyšetrení prípadu.

BRATISLAVA, PEKING. Vo štvrtok pôjde na ľad ako posledná. Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová čaká na voľné jazdy žien na ZOH v Pekingu na priebežnom prvom mieste, no aj keby bola najlepšia, medailu nedostane.

Keďže fenomenálna ruská krasokorčuliarka má iba 15 rokov, podozrivý je celý jej realizačný tím. Šéf Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Banka v rozhovore pre Eurosport povedal, že by veľmi tvrdo trestal tých, čo podávajú zakázané látky deťom.

„Z môjho pohľadu i z hľadiska WADA je dopovanie detí zlé a neodpustiteľné. Ľudia, čo podávajú doping deťom sú zabijakmi čistého športu,“ tvrdí Banka.

„Lekári, tréneri či iní členovia podporného tímu, ktorí podali látky na zlepšenie výkonnosti maloletým osobám, by mali dostať doživotný dištanc a podľa môjho osobného názoru by mali ísť aj do väzenia,“ dodal prvý muž WADA.