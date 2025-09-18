Počas pauzy začala zarábať na OnlyFans. Nikdy nie som úplne nahá, tvrdí tenistka

NEW YORK. Mnoho mladých tenistov a tenistiek sníva o tom, že sa stanú profesionálmi a budú finančne nezávislí. Pre niektorých je táto predstava nedosiahnuteľnou métou.
Američanka Sachia Vickeryová sa pred niekoľkými dňami priznala, že si tenisovú kariéru financuje prostredníctvom známej webovej stránky pre dospelých s názvom OnlyFans. Je v tenisovom svete jediná?
Zarábala počas pauzy
V polovici februára si Sachia Vickeryová zranila rameno, čo ju vyradilo z hry na šesť mesiacov. Začala sa preto venovať zverejňovaniu obsahu na OnlyFans, aby si počas nútenej pauzy privyrobila. Najvyššie v rebríčku WTA bola na 73. mieste v roku 2018, aktuálne figuruje na 516. priečke.
Hoci jej celková finančná odmena v kariére by mala byť 2,1 milióna dolárov, tvrdí, že je to podstatne menej, než ako sa zdá.
„Môžem vám povedať, že 2 milióny dolárov sú v tenise absolútne nič. Minula som vyše 100-tisíc dolárov na tréning, kondičnú prípravu, fyzioterapiu, regeneráciu, magnetickú rezonanciu – ľudia túto stránku veci nevidia.“
Začiatky na OnlyFans siahajú do marca, keď sa spojila s austrálskym tenistom Nickom Kyrgiosom, aby vytvorili obsah o pickleballe pre televíznu platformu tohto webu.
Vtedy si uvedomila, že by mohla ponúkať aj odvážnejší obsah. Neuviedla, koľko presne zarobila, no prezradila, že už počas prvých troch mesiacov dosiahla šesťcifernú sumu, čo je viac, než si zarobila na grandslamoch, a jej príjmy stále rastú.
„Mať istotu, niečo, čomu sa môžete venovať popri tenise a zarobiť si slušné peniaze, vôbec nie je na škodu. Dodalo mi to veľkú finančnú slobodu a dokonca mi to pomohlo financovať celú moju tenisovú kariéru,“ dodala Vickeryová.
Na grandslamových turnajoch sa Vickeryová dostala len do 2. kola – naposledy na US Open 2023. Vlani skončila na French Open už v prvom kole.
Žiadne sexuálne scény
Keď médiá zistili, že predplatitelia platia za jej obsah 12,99 dolára mesačne, označili 30-ročnú Američanku pre jej odvážne fotografie za sexuálnu pracovníčku.
„Nemám tam žiadny sexuálny obsah. Samozrejme, mám fotky v spodnej bielizni, mám fotky, kde naozaj posúvam hranice, ale nikdy nie som úplne nahá. Nikdy som nenatočila žiadne sexuálne video,“ vysvetlila tenistka.
Rodáčka z Floridy je stále aktívna hráčka a chápe, že jej odvážnejší obsah by mohol naraziť na etický kódex správania sa. „Som spokojná tam, kde som,“ povedala.
Pre CNN Sports tiež objasnila, že jej nedávny komentár na Instagrame – že by randila iba s mužmi, ktorí jej najprv zaplatia zálohu 1 000 dolárov – bol len žart.
Na OnlyFans sú aj ďalší
Okrem Sachie Vickeryovej pôsobí na OnlyFans aj Francúz Alexandre Müller, ktorého platforma priamo sponzoruje. Zverejňuje najmä príspevky o tenise a každodennom živote.
Na stránke je aj Nick Kyrgios, ktorý moderoval svoju šou spolu s herečkou filmov pre dospelých Rachel Starr a účastníčkou reality šou Sophie Stonehouse.
Začiatkom tohto roka sa k OnlyFans pridala aj Arina Rodionovová z Austrálie. Uviedla, že nebude pridávať nahé fotky, ale sústredí sa na bežný život s občasnými fotkami v bikinách.
Ďalšou tenistkou je Francúzka Chloé Paquetová, ktorá chce fanúšikom ponúknuť pohľad do zákulisia profesionálneho života. K rozhodnutiu ju priviedol rozhovor s krajanom Alexandrom Müllerom.
„Povedal mi o tom len samé dobré veci. Páči sa mi myšlienka OnlyFans, ktorá vytvára dobré prostredie na prepojenie fanúšikov a športovcov. Chcem ukázať viac zo zákulisia. Chcem ukázať, čo všetko musíme robiť, aby sme získali sponzorov, všetky tie natáčania,“ dodala.
Autorka píše pre portál tbtennis.cz