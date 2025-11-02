    Bývalá francúzska tenistka je novou kapitánkou svojej krajiny v Pohári Billie-Jean Kingovej

    Alize Cornetová.
    Alize Cornetová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2025 o 15:30
    ShareTweet0

    Vo funkcii nahradila Juliena Benneteaua.

    PARÍŽ. Alize Cornetová je novou kapitánkou tímu Francúzska v Pohári Billie-Jean Kingovej tenisových družstiev.

    Vo funkcii nahradila Juliena Benneteaua, ktorý zastával tento post od roku 2019. Informovala o tom agentúra AP.

    Tridsaťpäťročná Cornetová iba nedávno ukončila aktívnu kariéru. Jednou z jej úloh bude sledovať mladé hráčky a pripraviť francúzsky tím na OH 2028 v Los Angeles.

    „Veľmi si cením, že mi Francúzska tenisová federácia dala dôveru. Urobím všetko pre to, aby hráčky dokázali naplno využiť svoj potenciál.

    Chcem, aby bol v družstve silný tímový duch a aby boli dievčatá hrdé na to, že majú na sebe francúzsky dres," uviedla Cornetová po vymenovaní do funkcie.

    Tenis

    Tenis

    Alize Cornetová.
    Alize Cornetová.
    Bývalá francúzska tenistka je novou kapitánkou svojej krajiny v Pohári Billie-Jean Kingovej
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Bývalá francúzska tenistka je novou kapitánkou svojej krajiny v Pohári Billie-Jean Kingovej