Mihalíková bola blízko k ďalšej trofeji. V Abú Zabí padli s Britkou až v supertajbrejku

WTA Abú Zabí 2026
Štvorhra - finále:
Jekaterina Alexandrovová, Maya Jointová (Rus./Austr.) - Olivia Nichollsová, Tereza Mihalíková (V.Brit./SR-4) 3:6, 7:6 (5), 10:8
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli vo finále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí.
Nasadené štvorky prehrali s rusko-austrálskym párom Jekaterina Alexandrovová, Maya Jointová 6:3, 6:7 (5), 8:10.
Mihalíková nevyužila šancu na zisk tretieho deblového titulu na okruhu WTA. Vlani s Nichollsovou triumfovali na trávnatom podujatí v Berlíne.
Prvú cennú trofej na hlavnom profesionálnom okruhu vybojovala slovenská deblová špecialistka v septembri 2021 v slovinskom Portoroži po boku Rusky Anny Kalinskej.