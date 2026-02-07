    Mihalíková bola blízko k ďalšej trofeji. V Abú Zabí padli s Britkou až v supertajbrejku

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    7. feb 2026 o 20:20
    Víťazkami sa stali Ruska s Austrálčankou.

    WTA Abú Zabí 2026

    Štvorhra - finále:

    Jekaterina Alexandrovová, Maya Jointová (Rus./Austr.) - Olivia Nichollsová, Tereza Mihalíková (V.Brit./SR-4) 3:6, 7:6 (5), 10:8

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli vo finále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí.

    Nasadené štvorky prehrali s rusko-austrálskym párom Jekaterina Alexandrovová, Maya Jointová 6:3, 6:7 (5), 8:10.

    Mihalíková nevyužila šancu na zisk tretieho deblového titulu na okruhu WTA. Vlani s Nichollsovou triumfovali na trávnatom podujatí v Berlíne.

    Prvú cennú trofej na hlavnom profesionálnom okruhu vybojovala slovenská deblová špecialistka v septembri 2021 v slovinskom Portoroži po boku Rusky Anny Kalinskej.

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Mihalíková bola blízko k ďalšej trofeji. V Abú Zabí padli s Britkou až v supertajbrejku
    dnes 20:20
