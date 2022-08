Zverev nebude hrať na US Open, nestihne sa zotaviť zo zranenia

HANNOVER. Nemecký tenista Alexander Zverev sa nepredstaví na záverečnom grandslame sezóny US Open. Dvadsaťpäťročný hráč sa nestihol zotaviť zo zranenia členka. Turnaj odštartuje 29. augusta v New Yorku.

"Ak by to bol normálny turnaj na dva víťazné sety, tak by som bol možno už takmer pripravený. No hrať päť setov hneď na prvom turnaji po návrate je ťažké," citovala ho agentúra DPA.