Zahrá si Zverev na US Open? Po vážnom zranení je to stále neisté

BRATISLAVA. Nemecký tenista Alexander Zverev stále necháva otvorenú možnosť štartu na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny - US Open.

„Samozrejme, budem sa snažiť dostať na US Open, aj keď to bude veľmi tesné. Mohol by som povedať, že som možno pripravený. Každým dňom napredujem.

Preto ešte nechcem povedať, že si na US Open nezahrám,“ poznamenal podľa webu welovetennis.fr 25-ročný šampión z vlaňajších olympijských hier v Tokiu, ktorého grandslamovým maximom je finále na US Open 2020.