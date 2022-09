Pri reprezentačnej premiére bol vystresovaný. Molčan sa už teší na Rumunsko

Na harde to bolo úplne iné. Máme ešte týždeň na to, aby sme si zvykli. Aj kurt sa bude ešte určite upravovať, ale zatiaľ vyzerá v poriadku," dodal najlepší slovenský singlista.

Musím si dať, samozrejme, pozor na zdravie, pretože sú tam iné pohyby a môže prísť k zraneniu, ale všeobecne mi to nerobí žiaden problém," uviedol Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Budem hrať svoj tenis a nebudem sa pozerať na to, kto stojí na opačnej strane siete," zdôraznil dvadsaťštyriročný hráč NTC.

Molčan by mal proti Rumunsku nastúpiť na svoje druhé daviscupové stretnutie. Premiéru si odkrútil pred rokom proti Čile, z marcového stretnutia proti Taliansku ho vyradil koronavírus.

"Hrať doma reprezentačný duel je vždy niečo extra. Vlani pri svojej premiére som bol vystresovaný. Vedel som, že boli odo mňa očakávania. Hral som proti hráčovi z Top 20, no aj tak som mal pocit, akoby som bol v pozícii favorita.

V hlave som to vtedy nezvládol. Nebola to príjemná skúsenosť, no poučil som sa z nej. Tento rok je situácia iná. Teším sa na stretnutie pred domácim publikom a verím, že všetko pôjde tak ako má."