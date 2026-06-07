Molčan nedosiahol na titul v Česku, no je blízko TOP 100. Zdolal ho favorizovaný Argentínčan

Challenger 100 v Prostějove 2026
Dvojhra mužov - finále:
Sebastian Baez (Arg.-1) - Alex Molčan (SR-6) 6:4, 6:2
Slovenský tenista Alex Molčan nezískal titul vo dvojhre na challengeri 100 v českom Prostějove (160.680 eur, antuka vonku).
V pozícii nasadenej šestky prehral vo finále s jednotkou turnaja Argentínčanom Sebastianom Baezom 4:6, 2:6.
„Finále mi veľmi nevyšlo. On hral pomerne dobre. Ja som sa trápil, robil som príliš veľa chýb na to, aby som vyhral gemy, ktoré som potreboval. Možno, že som tlačil trocha na pílu. Vedel som však, že musím byť viac agresívnejší. Nakoniec sa mi to vypomstilo.
Finále je dobrý výsledok. Hlavu mám hore, získal som sebavedomie vďaka tomuto turnaju,“ uviedol Molčan pre ČT 2.
Doposiaľ sa z turnajého víťazstva na challengerových turnajoch tešil štyrikrát (2021 - Helsinki, Liberec, 2025 - Sofia, Istanbul). Informoval o tom Slovenský tenisový zväz.
V live aktualizovanom rebríčku sa figuruje na priebežnom 102. mieste, no má rovnaký počet bodov (626) ako Austrálčan Adam Walton, ktorý je na 100. priečke.