Premožiteľ Molčana nedosiahol na titul. Proti Španielovi nezvládol trojsetový súboj

ATP Umag 2026
Dvojhra - finále:
Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Damir Džumhur (Bah.) 6:2, 5:7, 6:2
Španielsky tenista Daniel Merida Aguilar zvíťazil vo finále antukového turnaja v Umagu nad Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny 6:2, 5:7, 6:2 a v Chorvátsku získal svoj prvý titul na okruhu ATP.
Dvadsaťjedenročný Merida Aguilar sa trofeje dočkal na druhý pokus. Prvýkrát postúpil do finále v apríli na antukovom turnaji v Bukurešti, no vtedy rozhodujúci zápas nezvládol.
Aktuálne 82. hráč svetového rebríčka zdolal o trinásť rokov staršieho Džumhura, ktorý figuruje v druhej stovke rebríčka ATP, za dve hodiny. Džumhur v semifinále zdolal Slováka Alexa Molčana.