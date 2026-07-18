    Premožiteľ Molčana nedosiahol na titul. Proti Španielovi nezvládol trojsetový súboj

    Daniel Merida.
    Daniel Merida. (Autor: X/Ivan Aguilar)
    ČTK|18. júl 2026 o 21:47
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    Aguilar získal svoj prvý titul na okruhu ATP.

    ATP Umag 2026

    Dvojhra - finále:

    Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Damir Džumhur (Bah.) 6:2, 5:7, 6:2

    Španielsky tenista Daniel Merida Aguilar zvíťazil vo finále antukového turnaja v Umagu nad Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny 6:2, 5:7, 6:2 a v Chorvátsku získal svoj prvý titul na okruhu ATP.

    Dvadsaťjedenročný Merida Aguilar sa trofeje dočkal na druhý pokus. Prvýkrát postúpil do finále v apríli na antukovom turnaji v Bukurešti, no vtedy rozhodujúci zápas nezvládol.

    Aktuálne 82. hráč svetového rebríčka zdolal o trinásť rokov staršieho Džumhura, ktorý figuruje v druhej stovke rebríčka ATP, za dve hodiny. Džumhur v semifinále zdolal Slováka Alexa Molčana.

    Tenis

    Tenis

    Daniel Merida.
    Daniel Merida.
    Premožiteľ Molčana nedosiahol na titul. Proti Španielovi nezvládol trojsetový súboj
    dnes 21:47
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