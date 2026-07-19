Česká tenistka získala deviaty titul v kariére. Vo finále uspela proti domácej Sakkariovej

WTA Atény 2026
Dvojhra – finále:
Barbora Krejčíková (3-ČR) – Maria Sakkariová (4-Gréc.) 7:6 (5), 6:3
Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach.
Tretia nasadená hráčka zdolala v nedeľňajšom finále domácu turnajovú štvorku Mariu Sakkariovú 7:6 (5), 6:3.
Tridsaťročná Krejčíková získala svoj prvý titul v tejto sezóne a celkovo deviaty vo dvojhre na okruhu WTA.
Pred turnajom v Aténach mala na konte osem trofejí vrátane grandslamových titulov z Roland Garros 2021 a Wimbledonu 2024.
Budúci týždeň by mala Krejčíková hrať na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v ktorého pavúku je nasadenou dvojkou za obhajkyňou titulu Máriou Bouzkovou.