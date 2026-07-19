    Česká tenistka získala deviaty titul v kariére. Vo finále uspela proti domácej Sakkariovej

    Barbora Krejčíková.
    Barbora Krejčíková. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. júl 2026 o 20:59
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    Naposledy vyhrala titul na Wimbledone v roku 2024.

    WTA Atény 2026

    Dvojhra – finále:

    Barbora Krejčíková (3-ČR) – Maria Sakkariová (4-Gréc.) 7:6 (5), 6:3

    Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach.

    Tretia nasadená hráčka zdolala v nedeľňajšom finále domácu turnajovú štvorku Mariu Sakkariovú 7:6 (5), 6:3.

    Tridsaťročná Krejčíková získala svoj prvý titul v tejto sezóne a celkovo deviaty vo dvojhre na okruhu WTA.

    Pred turnajom v Aténach mala na konte osem trofejí vrátane grandslamových titulov z Roland Garros 2021 a Wimbledonu 2024.

    Budúci týždeň by mala Krejčíková hrať na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v ktorého pavúku je nasadenou dvojkou za obhajkyňou titulu Máriou Bouzkovou.

    Tenis

    Tenis

    Barbora Krejčíková.
    Barbora Krejčíková.
    Česká tenistka získala deviaty titul v kariére. Vo finále uspela proti domácej Sakkariovej
    dnes 20:59
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