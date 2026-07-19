    Tsitsipas hral finále po 16 mesiacoch. V boji o titul zdolal nasadeného Belgičana

    Stefanos Tsitsipas.
    Stefanos Tsitsipas. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR, ČTK|19. júl 2026 o 14:40
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    Získal trinásty singlový titul v kariére.

    ATP Gstaad 2026

    Dvojhra - finále:

    Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Raphaël Collignon (Belg.-7) 6:4, 6:7 (3), 6:3

    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa stal víťazom antukového turnaja ATP 250 vo švajčiarskom Gstaade.

    V nedeľnom finálovom zápase zvíťazil nad siedmym nasadeným Raphaëlom Collignonom z Belgicka v troch setoch 6:4, 6:7 (3) a 6:3. Dvadsaťsedemročný Grék získal trinásty singlový titul v kariére.

    Tsitsipas hral finále naposledy vlani v marci, keď triumfoval v Dubaji. Nasledovalo náročné obdobie, počas ktorého bývalá svetová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista klesol až na súčasné 85. miesto svetového rebríčka.

    Collignon sa v rebríčku ATP nachádza v piatej desiatke. Rodák z amerického Rochesteru hral o titul po prvý raz.

    Tsitsipas absolvoval o 30 finálových zápasov viac a po triumfe vo Švajčiarsku má vo finálových dueloch bilanciu 13 víťazstiev a 18 prehier.

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