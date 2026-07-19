Tsitsipas hral finále po 16 mesiacoch. V boji o titul zdolal nasadeného Belgičana

ATP Gstaad 2026
Dvojhra - finále:
Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Raphaël Collignon (Belg.-7) 6:4, 6:7 (3), 6:3
Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa stal víťazom antukového turnaja ATP 250 vo švajčiarskom Gstaade.
V nedeľnom finálovom zápase zvíťazil nad siedmym nasadeným Raphaëlom Collignonom z Belgicka v troch setoch 6:4, 6:7 (3) a 6:3. Dvadsaťsedemročný Grék získal trinásty singlový titul v kariére.
Tsitsipas hral finále naposledy vlani v marci, keď triumfoval v Dubaji. Nasledovalo náročné obdobie, počas ktorého bývalá svetová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista klesol až na súčasné 85. miesto svetového rebríčka.
Collignon sa v rebríčku ATP nachádza v piatej desiatke. Rodák z amerického Rochesteru hral o titul po prvý raz.
Tsitsipas absolvoval o 30 finálových zápasov viac a po triumfe vo Švajčiarsku má vo finálových dueloch bilanciu 13 víťazstiev a 18 prehier.