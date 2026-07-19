Obhajoba talianskemu tenistovi nevyšla. Rubľov oslavuje prvý tohtoročný titul

ATP Bastad 2026
Dvojhra - finále:
Andrej Rubľov (1-Rus.) - Luciano Darderi (2-Tal.) 6:4, 6:3
Ruský tenista Andrej Rubľov vyhral antukový turnaj v Bastade. Vo finále porazil Taliana Luciana Darderiho 6:4, 6:3 a získal prvý tohtoročný titul, celkovo osemnásty.
Vo finále proti sebe nastúpili prvý a druhý nasadený hráč, obaja navyše už švédsky turnaj Nordea Open v minulosti ovládli. Rubľov triumfoval v Bastade pred tromi rokmi, Darderi vlani.
Titul ale dvadsaťštyriročný Talian neobhájil. V každom sete prišiel raz o podanie, sám naopak ani jednu z dvoch brejkových možností nevyužil. S Rubľovom prehral aj druhý vzájomný zápas
Dvadsaťosemročný Rubľov hral tento rok druhé finále, v apríli rovnako na antuke v Barcelone neuspel proti francúzskemu súperovi Arthurovi Filsovi.