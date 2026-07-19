    Obhajoba talianskemu tenistovi nevyšla. Rubľov oslavuje prvý tohtoročný titul

    Ruský tenista Andrej Rubľov na turnaji v Bastade.
    Ruský tenista Andrej Rubľov na turnaji v Bastade. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
    ČTK|19. júl 2026 o 15:53
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    Ruský tenista neprišiel vo finále ani raz o svoj servis.

    ATP Bastad 2026

    Dvojhra - finále:

    Andrej Rubľov (1-Rus.) - Luciano Darderi (2-Tal.) 6:4, 6:3

    Ruský tenista Andrej Rubľov vyhral antukový turnaj v Bastade. Vo finále porazil Taliana Luciana Darderiho 6:4, 6:3 a získal prvý tohtoročný titul, celkovo osemnásty.

    Vo finále proti sebe nastúpili prvý a druhý nasadený hráč, obaja navyše už švédsky turnaj Nordea Open v minulosti ovládli. Rubľov triumfoval v Bastade pred tromi rokmi, Darderi vlani.

    Titul ale dvadsaťštyriročný Talian neobhájil. V každom sete prišiel raz o podanie, sám naopak ani jednu z dvoch brejkových možností nevyužil. S Rubľovom prehral aj druhý vzájomný zápas

    Dvadsaťosemročný Rubľov hral tento rok druhé finále, v apríli rovnako na antuke v Barcelone neuspel proti francúzskemu súperovi Arthurovi Filsovi.

    Tenis

    Tenis

    Ruský tenista Andrej Rubľov na turnaji v Bastade.
    Ruský tenista Andrej Rubľov na turnaji v Bastade.
    Obhajoba talianskemu tenistovi nevyšla. Rubľov oslavuje prvý tohtoročný titul
    dnes 15:53
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