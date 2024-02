Molčan chce nadviazať na najcennejšie víťazstvo v kariére: Vtedy to vyšlo parádne

Bolo by super, keby som to v Srbsku zopakoval, získal ďalší cenný skalp a pomohol nášmu tímu k postupu," uviedol najlepší slovenský singlista, ktorého v piatok podvečer čaká na antuke v Kraljeve súboj proti Dušanovi Lajovičovi.

"Víťazstvo nad Tsitsipasom bolo najcennejšie v mojej kariére a nakoplo ma aj do turnajov. Vtedy to vyšlo parádne.

Premiéra kapitána

V jedinom vzájomnom zápase na turnaji ATP v Hamburgu v roku 2021 prehral Molčan v troch setoch.

"Tímová súťaž je niečo iné ako turnaj, navyše antukový kurt v Kraljeve je špecifický.

Je taký divný, nie v zlom zmysle, no v prvých dvoch dňoch bolo potrebné si na neho zvyknúť. Myslím si však, že už sme všetci na tom dvorci zohratí.

Vieme, ako sa kĺže loptička a na základe toho dokážeme koordinovať došmyky.

Vyzerá to ako nejaký hladký tartan, na ktorom je nasypaná antuka. Tak to duní, je to na nejakom mäkkom podklade, takže sa to zvláštne ozýva, ale kurt je ináč fajn."