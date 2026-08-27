    Molčan spoznal súpera na US Open. Žreb ho v prvom kole postavil proti Francúzovi

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/HINA)
    TASR|27. aug 2026 o 18:20
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    Slovák vie, čo ho na grandslamovom turnaji čaká hneď od úvodu.

    Slovenský tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open stretne s Francúzom Benjaminom Bonzim.

    Rozhodol o tom štvrtkový žreb v New Yorku.

    Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol. V prípade postupu cez 109. hráča svetového rebríčka narazí slovenský tenista v 2. kole na víťaza duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignaciom Busem.

    Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.

    Viktória Hrunčáková a Rebecca Šramková neuspeli v ženskej kvalifikácii. V hlavnom „pavúku“ sa zo Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre.

    Najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi v 1. kole dvojhry proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi.

    Obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa vracia po zranení zápästia, sa ako nasadená dvojka stretne s Rusom Romanom Safiullinom.

    V ženskom singli si svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa trofeje Arina Sobolenková z Bieloruska zmeria v úvodnom kole sily s Kolumbijčankou Camilou Osoriovou.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan spoznal súpera na US Open. Žreb ho v prvom kole postavil proti Francúzovi
    dnes 18:20
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