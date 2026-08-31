    Djokovič zažil na US Open niečo, čo nikdy predtým. Došli mu sily, mal kŕče aj zvracal

    Novak Djokovič odchádza z kurtu po prehre v 1. kole US Open 2026.
    Novak Djokovič odchádza z kurtu po prehre v 1. kole US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|31. aug 2026 o 06:15 (aktualizované 31. aug 2026 o 07:50)
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    Djokovič nestačil na argentínskeho súpera.

    Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát vo svojej mimoriadne úspešnej kariére končí už v prvom kole grandslamového US Open.

    Nad sily 39-ročného hráča bol o štrnásť rokov mladší Argentínčan Mariano Navone, ktorý zvíťazil po setoch 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

    "Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože na tomto kurte som hral s najlepším z najlepších. Určite je to to najlepšie, čo som na kurte zažil. Som veľmi šťastný a ani neviem, čo mám povedať," uviedol po zápase.

    Djokovičovi v štyri a polhodinovom súboji evidentne došli sily, bol zlomený. V záverečnom sete získal iba 11 loptičiek a slzy sa mu tisli do očí.

    Celkovo urobil až 70 nevynútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s kŕčmi a chrbticou. Dokonca počas zápasu aj zvracal.

    VIDEO: Mečbal zápasu Mariano Navone - Novak Djokovič

    "V podstate som sa od štvrtej hry štvrtého setu len trápil. Cítil som sa hrozne a hral ešte horšie. Každá sekunda na kurte bola pre mňa obrovským utrpením, "vyhlásil Djokovič.

    Naposledy vypadol v prvom kole turnaja veľkej štvorky pred 20 rokmi na Australian Open. Odvtedy získal rekordných 24 grandslamových titulov.

    Ako jeden z prvých si postup do druhého kola zaistil v New Yorku Čech Jiří Lehečka, no ďalším dvom jeho krajanom sa nedarilo. Vít Kopřiva aj Tomáš Macháč opúšťajú Flushing Meadows bez zisku jediného setu.

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Mariano Navone (Arg.) - Novak Djokovič (Srb.-4) 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.-27) - Vít Kopřiva (ČR) 6:3, 6:4, 6:0

    Jaume Munar (Šp.) - Terence Atmane (Fr.) 6:7 (5), 3:6, 6:1, 7:6 (4), 7:5

    Denis Shapovalov (Kan.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

    Alexander Bublik (Kaz.-15) - Jeffrey John Wolf (USA) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1

    Toby Samuel (V.Brit.) - Tomáš Macháč (ČR) 6:2, 6:3, 6:2

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    Srbský tenista Novak Djokovič počas US Open 2026.
    Srbský tenista Novak Djokovič počas US Open 2026.
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