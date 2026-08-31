Nitra ukázala kvalitu, o miesto v zostave bojuje aj Stoch. Hlohovský zobral prehru na seba

Pred treťoligovým duelom pod Zoborom sa bývalé ligové bašty Nitra a Prievidza stretli naposledy rok a tri mesiace dozadu. Výnimočne na ihrisku v mestskej časti Nitry v Dolných Krškanoch, ešte v predvlaňajšej štvrtej lige.
FC Baník Prievidza vtedy štyri kolá pred koncom vyhral prvý polčas aj vďaka dvom gólom ťahového útočníka Jozefa Balčiráka 3:0 a celé kľúčové stretnutie v nezadržateľnom jarnom postupovom marši 3:1.
V kádri FC Nitra, ktorý vtedy skončil po katastrofálnej jeseni a dominantnej jari nakoniec s istotou na záchranárskom trinástom mieste 17-člennej tabuľky, zostal odvtedy jediný hráč. Dvadsaťtriročný výborný krajný bek z Ghany Kojo Amankwaa, ktorý prišiel v zimnej skupine posíl.
Vedenie 117-ročnej ťažko skúšanej značky však dokázalo v nasledujúcich troch prestupových oknách získať stále lepšie a lepšie posily a aktuálny káder je všeobecne považovaný za ďaleko najlepší v celej súťaži.
Napokon, za hlavného favorita na postup do MONACObet ligy ho označuje drvivá väčšina trénerov zainteresovaných tímov.
Ohromná konkurencia
Pre dokreslenie sily prvého mužstva FC Nitra si hodno všimnúť, že stále jeden z najlepších ľavých obrancov západniarskej tretej ligy, spomínaný Amankwaa, sa po letnom príchode odchovanca klubu Patrika Šurnovského z rakúskeho SV Horn, dostal do základnej zostavy v prvých troch kolách iba na posledných desať minút za priaznivého stavu stavu 4:0 na Myjave.
Nakoniec, o miesto v základe nitrianskeho FC musí po reštarte kariéry tuho usilovať aj hviezdny odchovanec, 35-ročný bývalý reprezentant Miroslav Stoch, ktorý sa vrátil zo sveta domov len toto leto.
FC Nitra - FC Baník Prievidza 2:0 (2:0)
Góly: 11. Aliyu Adam, 36. Paukner
Rozhodovali: Dominik Husár - Patrik Rojko, Juraj Hudec
Diváci: 1030
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Ide teda o služobne najmladšieho hráča FC Nitra a služobne najstaršieho Amankwu.
Postup z majstrovstiev regiónu oslavovali bielo-modrí len koncom tejto jari a vo štvrtom kole tretej ligy Západ boli doma proti Hanckovej Prievidzi veľkým favoritom.
Predali strelca, ktorý chýba
Od spomínaného „postupového“ víťazstva v Nitre spred necelého roka a pol sa zmenil aj káder prievidzského Baníka, v ktorom zostalo päť hráčov – brankár Alex Michal Čulák, ďalej Martin Filkorn, David Zedek, Jozef Balčirák a Poliak Krzystof Mašlanka.
Ostatní z rôznych dôvodov poodchádzali, povedzme však, že odchovanca Borisa Polevku klub predal do druholigového Interu Bratislava. Kapitán mužstva a vlaňajší najlepší strelec celej súťaže však teraz čierno-zeleným citeľne chýba.
Obe bývalé ligové bašty vstupovali do tejto sezóny s vysokými ambíciami, no oveľa lepšie začala Nitra, ktorá už stihla potvrdiť najvyššie ambície.
A to najmä vysokým víťazstvom spred týždňa na štadióne vicemajstrovskej Myjavy (5:1), kým hráči z Prievidze sklamali svojich priaznivcov najmä domácou prehrou v druhom kole so Sencom 1:2.
V ouvertúre druhej sezóny v tretej najvyššej súťaži prehrali v Gabčíkove 0:2, no a prvé víťazstvo prišlo až v treťom kole doma proti Častkovciam (4:2).
Myjavu zahanbili na Kopaniciach
Nováčik z Nitry začal prijateľnou bezgólovou deľbou na trávniku vlaňajšieho druholigistu v Púchove, v druhom kole zdolal doma Častkovce tesne 3:2, no a v spomínanom treťom podal excelentný výkon za tri plusové body na Kopaniciach.
V druhom kole Slovenského pohára nastúpili obaja treťoligisti na ihriskách súperov zo šiestych líg a obaja zvíťazili dvojgólovým rozdielom.
Nitra v pozmenenej zostave v Dolných Krškanoch 2:0, kým Prievidžania v Nitrianskom Rudne po oveľa dramatickejšom závere 3:1.
V 3. kole Slovnaft Cupu si Nitrania zmerajú sily doma s najväčšou pravdepodobnosťou s účastníkom ligovej fázy Ligy majstrov Slovanom Bratislava, ktorého však ešte čaká odložené stretnutie proti Slovanu Nitra-Chrenová.
Do Prievidze príde zase druholigový Baník Lehota pod Vtáčnikom.
V úvode hostí trhali
V sobotu vítala druhá a sedembodová Nitra jedenástu a trojbodovú Prievidzu v role veľkého favorita.
Hostia vyrukovali u favorita s čerstvou posilou, ofenzívnym Kazachom Adyrbekovom, ktorý prišiel len minulý týždeň z AS Trenčín, a ktorý si v prvom dejstve dobrú štvrťhodinu snáď jediný dovolil na obranu domácich.
Nitra mala raketový nástup a hlavne ľahkonohý Nigérijčan Aliyu Adam doslova trhal obranu Prievidžanov. Z prvej šance bol iba roh a s následným volejom si pozorný Čulák poradil.
Brankár Baníka bol v neustálej permanencii, Mondekovu šancu zastavil včasným vybehnutím, ale v 11. minúte si Adamovu strelu či krížnu prihrávku po zemi v skrumáži nohou zrazil do siete – 1:0.
VIDEO: Zostrih zo zápasu FC Nitra - FC Baník Prievidza
Favorit sa úvodným gólom vôbec neupokojil, naopak, súperovi nedával čas na nič. Ešte častejšie sa dostával pred Čuláka a na hlavnej tribúne sa rozhoreli bengálske ohne.
Medzitým sa Adyrbekov poskúšal prenikať cez Šurnovského, ale o poznanie nebezpečnejší bol s podporou mužstva na opačnej strane drobný nitriansky klenot Adam, ktorý unikal, ako ryba vo vode.
Zaslúženú poistku pridal po polhodine hry z vnútra malého vápna vykopanou pravačkou a v sede Paukner. V závere polčasu si pomohol pridržaním Pánsky, ale Laktionov zo šestnástkového oblúka poslal priamy kop iba do múra.
Po polčasových zmenách v rozostavení začali hostia druhé dejstvo o poznanie lepšie, hru vyrovnali, no tisícka divákov už vypracovanú šancu dlho nevidela ani na jednej strane.
Radčenkova dobrá strela zo šestnástky išla pol metra nad Bajzovo brvno, Čulák si poradil s jedovkou striedajúceho Výbošťoka a tiež s dobrou hlavičkou Balaja. Favorit zvíťazil úplne zaslúžene.
Štefanka: Vstup bol skvelý
Na tribúnach pod Pribinovým hradom vládla pravá futbalová atmosféra, publikum nešetrilo hlasivky a spokojný bol aj hlavný tréner FC Nitra Andrej Štefanka.
„Som rád, že sme rolu favorita proti Prievidzi potvrdili, navyše sme neinkasovali, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité a pozitívne.
Samotný vstup do zápasu sme mali tentokrát naozaj vynikajúci. Hráči sa dostávali do početných šancí, vrátane tých šestnástkových.“
Po zmene strán sa hostia za dvojgólového manka vzchopili a hru miestami vyrovnali.
„V druhom polčase bola naša ofenzíva už viac tzv. kontrolovaná, pretože sme nechceli -ako v dvoch predchádzajúcich stretnutiach - hlavne inkasovať. Aj to mužstvo splnilo,“ hovoril málokedy spokojný kouč.
V lete prišlo veľa posíl, ako náročné bolo zabudovať do mužstva individuality, pýtame sa toho najpovolanejšieho.
„Nebolo to úplne jednoduché, ale vzhľadom na to, akou obmenou prešiel káder pred touto sezónou, zatiaľ nám plány viac-menej vychádzajú. Spokojnosť vládne nielen s účinkovaním mužstva, ale aj bodovým ziskom.
A to je podstatné. K stopercentnej spokojnosti mi chýbajú snáď iba dva body z Púchova, kde sme gól síce nedostali, lenže ani nedali. Ešte stále sme však v procese tvorby herného konceptu a osvojovania si viacerých automatizmov.
Nateraz ma však teší, ako rýchlo hráči absorbujú a osvojujú si prvky z tréningového procesu, ktoré postupne prenášajú do jednotlivých zápasov.
Verím, že v tom budeme aspoň takto pokračovať, pretože ešte nie sme ani zďaleka na konci našej misie a čaká nás ešte veľa roboty,“ zakončil Štefanka.
Hlohovský to berie na seba
K dvojgólovej prehre v Nitre sa na klubových sociálnych sieťach vyjadril aj tréner FC Baník Prievidza Filip Hlohovský:
„Nevyšiel nám najmä dôležitý vstup do zápasu. Beriem to však na seba, chceli sme súpera prekvapiť, no zámer mi vôbec nevyšiel, pretože sme pôsobili ustráchane a hlavne, strácali aj ľahké lopty.“
Mladý tréner, ktorý predvlani dostal svoje rodné mesto po vynikajúcej odvetnej časti do tretej ligy, zdupľoval.
„Prvú 15-minútovku beriem na seba, jednoducho som zvolil zlú taktiku. V druhom polčase sme sa vrátili k našej hre, nastalo zlepšenie, aj keď to nebolo stále úplne optimálne a aspoň kontaktný gól proti rozbehnutému súperovi neprinieslo.
Nitra bola jednoducho lepšia, s tým zázemím, finančnými možnosťami a kádrom je to proste najväčší favorit na postup.
My ideme ďalej pracovať a verím, že sa budeme zlepšovať, aby sme ju v odvetnej časti potrápili v domácom prostredí oveľa viac,“ doplnil.
Čulák si v Nitre zachytal
V očakávanom regionálnom derby stretnutí Nitra – Prievidza (2:0) bol najmä v prvom polčase v neustálej permanencii brankár Alex Michal Čulák.
„Vedeli sme, čo nás v Nitre, ktorá má veľkú individuálnu kvalitu a najvyššie ciele, čaká,“ začal perspektívny, stále iba 23-ročný gólman, ktorý je odchovancom Topoľčian, no na hornej Nitre je už vyše dva a pol roka.
„V úvode na nás súper doslova vyletel, asi sme nezvolili ani najlepšiu taktiku, ale v prestávke sme si povedali, že do toho musíme ísť odvážnejšie. To sa nám nakoniec celkom aj darilo, hoci dvojgólové manko sme neskresali.
Proti silnej Nitre sme odohrali veľmi dobrý druhý polčas, na čom sa zrejme bude dať stavať v ďalšom priebehu sezóny, hoci jej úvod nám nevyšiel celkom podľa predstáv.“
Trafil mi nohu, tvrdí brankár
V Zápise o stretnutí je uvedený, ako strelec prvého gólu Nigérijčan Abdullahi Aliyu Adam, ktorý však po svojom extrémnom zrýchlení na prvých metroch a vniknutí až do kuchyne baníkov dával v neprehľadnej situácii viac-menej prudkú prihrávku.
„Jeho krížne zakončenie sa mi v zhluku odrazilo od nohy rovno za bránkovú čiaru,“ osvetlil jeden z aktérov dôležitého momentu výborného treťoligového zápasu pred tisícovou kulisou.“
Dobrú 20-minútovku predviedol aj nový hráč Baníka Kazach Adyrbekov.
„Je u nás len krátko, ale naozaj má svoju kvalitu. Keď sa ešte viac zžije s mužstvom, určite bude pre nás posilou.“
Na druhej strane, vlani tretia Prievidza už nemôže počítať nielen s Jurajom Kuckom, ale ani s Borisom Polevkom. Ako veľmi chýba vlaňajší kapitán, zisťujeme.
„Boris nám chýba naozaj veľmi. A to nielen na ihrisku, ale aj v kabíne, kde sme si spolu toho prežili tiež. Prišli však noví hráči, s ktorými tvoríme nové mužstvo a verím, že teraz už začnú prichádzať aj lepšie výsledky.“
Najbližšie privíta FC Baník Prievidza béčko Dunajskej Stredy a potom ide do Šale.
Výsledok kola urobili Zámky
Prvé prekvapenie kola sa zrodilo hneď v piatok večer, keď vlani desiate Veľké Ludince získali svoj druhý bod sezóny v Myjave (1:1), no výsledok kola urobili Nové Zámky víťazstvom 1:0 v Púchove.
Novozámčania doteraz neprehrali, vonku dvakrát zvíťazili, doma dvakrát remizovali zhodne 1:1 a bez prehry zostali v súťaži spolu s Belušou a Nitrou už iba tri mužstvá.
Prekvapili aj bezbodové Častkovce v šesťbodovej Dunajskej Strede, kde otočili proti rezerve DAC na konečných 3:1 a domov k Váhu viezli prvé body.
Prvé tri plusové body získalo v Rači Gabčíkovo vedené bývalým reprezentačným stredopoliarom Júliusom Šimonom, ktoré otočilo vývoj na víťazných 2:1.To ho vynieslo na tretiu priečku pred Nové Zámky.
Najvyššie víťazstvo však dosiahla prvá Beluša v Komárne s béčkom prvoligistu (5:0) a so stopercentnou bilanciou a skóre 15:5 je na čele ligového pelotónu.