Nasadený Lehečka zvládol úvodnú prekážku na US Open. Proti Španielovi stratil set

Český tenista Jiří Lehečka sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny US Open.
Vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča „pavúka“ nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Jiří Lehečka (ČR-18) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2
Arthur Rinderknech (Fr.-26) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (4), 6:2
Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3
Lloyd Harris (JAR) - Jack Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2
I-ping Wu (Čína) - Adam Walton (Aus.) 7:6 (2), 6:2, 7:5