    Nasadený Lehečka zvládol úvodnú prekážku na US Open. Proti Španielovi stratil set

    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder Španielovi Pablovi Carrenovi Bustovi.
    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder Španielovi Pablovi Carrenovi Bustovi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2026 o 21:24
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    Zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča pavúka.

    Český tenista Jiří Lehečka sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny US Open.

    Vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča „pavúka“ nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2.

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Jiří Lehečka (ČR-18) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2

    Arthur Rinderknech (Fr.-26) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (4), 6:2

    Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2

    Kamil Majchrzak (Poľ.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3

    Lloyd Harris (JAR) - Jack Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2

    I-ping Wu (Čína) - Adam Walton (Aus.) 7:6 (2), 6:2, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder Španielovi Pablovi Carrenovi Bustovi.
    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder Španielovi Pablovi Carrenovi Bustovi.
    Nasadený Lehečka zvládol úvodnú prekážku na US Open. Proti Španielovi stratil set
    dnes 21:24
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    Domov»Tenis»Nasadený Lehečka zvládol úvodnú prekážku na US Open. Proti Španielovi stratil set