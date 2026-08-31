Zapletalová na finále Diamantovej ligy, F1 v Taliansku či Nitra v Lige majstrov (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú zápasy 3. kola Slovenského pohára. Púchov hostí Trnavu, Poprad privíta Ružomberok či Zvolen pocestuje do Brezna.
Slovan odohrá ešte zápas druhého kola na ihrisku Nitra-Chrenová. Víťaz odohrá duel proti FC Nitra.
Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj všetky európske súťaže.
Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.
Slovenské reprezentantky žiaľ nepostúpili zo skupiny a turnaj sa pre nich skončil. Cez víkend spoznáme mená šampiónok.
Cez týždeň sa začne aj hokejová Liga majstrov aj so slovenským šampiónom HK Nitrou. Prvý zápas odohrá doma proti švédskej Skelleftee.
Druhým týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar
Atléti sa tento týždeň predstavia na dvojdňovom finálovom mítingu Diamantovej ligy v belgickom Bruseli. Na podujatí nebude chýbať ani európska šampiónka Emma Zapletalová.
Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na okruhu Monza v rámci pretekov Veľkej ceny Talianska.
Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Gģrandslam sezóny US Open. Jediným Slovákom v pavúku je Alex Molčan.
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