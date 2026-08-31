Zapletalová na finále Diamantovej ligy, F1 v Taliansku či Nitra v Lige majstrov (TV tipy)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová (vpravo).
Slovenská atlétka Emma Zapletalová (vpravo). (Autor: TASR)
Sportnet|31. aug 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračujú zápasy 3. kola Slovenského pohára. Púchov hostí Trnavu, Poprad privíta Ružomberok či Zvolen pocestuje do Brezna.

Slovan odohrá ešte zápas druhého kola na ihrisku Nitra-Chrenová. Víťaz odohrá duel proti FC Nitra.

Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj všetky európske súťaže.

Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.

Slovenské reprezentantky žiaľ nepostúpili zo skupiny a turnaj sa pre nich skončil. Cez víkend spoznáme mená šampiónok.

Cez týždeň sa začne aj hokejová Liga majstrov aj so slovenským šampiónom HK Nitrou. Prvý zápas odohrá doma proti švédskej Skelleftee.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Druhým týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar

Atléti sa tento týždeň predstavia na dvojdňovom finálovom mítingu Diamantovej ligy v belgickom Bruseli. Na podujatí nebude chýbať ani európska šampiónka Emma Zapletalová.

Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na okruhu Monza v rámci pretekov Veľkej ceny Talianska.

Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Gģrandslam sezóny US Open. Jediným Slovákom v pavúku je Alex Molčan.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (31. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (1. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (2. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (3. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (4. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (5. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (6. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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