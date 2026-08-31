Češka vyhrala už takmer stratený zápas. Má motiváciu a možno si ešte predĺži kariéru

Česká tenistka Karolína Plíšková predviedla v nedeľňajšom zápase 1. kole US Open veľký obrat. Proti Belgičanke Hanne Vandewinkelovej prehrávala 2:6, 2:5, čelila aj mečbalu, ale napokon dokázala skóre otočiť.
Druhý set vyhrala 7:5 a v tom rozhodujúcom uspela 6:3. Víťazstvo malo pre 34-ročnú hráčku špeciálnu hodnotu. Vrátila sa totiž na miesto, kde sa pred dvoma rokmi zranila a vynechala takmer celú uplynulú sezónu.
"Asi by som klamala, keby som povedala, že som verila vo víťazstvo. Na druhej strane, vždy je nejaká nádej a viem, že v koncovkách a obratoch som bola vždy celkom dobrá," povedala Plíšková novinárom.
Najviac ju povzbudzoval manžel
Hoci zápas dlho smeroval k jednoznačnému víťazstvu belgickej tenistky, Plíšková cítila, že skóre úplne nezodpovedá dianiu na kurte.
"Už to bolo takmer stratené. Zároveň som však mala pocit, že v množstve hier som mala šance. Výsledok 2:6, 2:5 bol krutý. Avšak hovorila som si, že keď mi vyjde zopár úderov, ešte môžem zápas zdramatizovať," uviedla.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Hanne Vandewinkelová - Karolína Plíšková
Najbližšie k vyradeniu bola Plíšková za stavu 4:5 v druhom sete.
Pri svojom podaní musela odvracať mečbal, čo sa jej podarilo. Od tohto momentu prevzala iniciatívu a duel dotiahla do víťazného konca.
"Išla som na sieť a potom som už verila, že to zvládnem. Zdalo sa mi, že ona trochu herne odišla a ja som sa zlepšila," opísala bývalá svetová jednotka.
K obratu jej pomáhala aj podpora z hráčskej lóže, odkiaľ ju povzbudzoval manžel Michal Hrdlička. Plíšková priznala, že práve jeho bolo počuť najviac.
"Vždy je to tak. Trochu som ho aj brzdila, ale on sa veľmi nedá. Niekedy to pomáha, inokedy som rada, keď mám svoj pokoj," povedala s úsmevom.
Potiahne ešte jednu sezónu?
Úspešný vstup do posledného grandslamového turnaja sezóny si Plíšková cenila o to viac, že práve v New Yorku utrpela spomenuté zranenie nohy.
"Určite ma to teší. Vlani som tu nebola. Potom si človek viac váži, že sa stále môže dostať na tie miesta, kde bol posledných 15 rokov," uviedla. Zranenie podľa nej výrazne zmenilo aj jej pohľad na kariéru.
"Zranenie vám prehodnotí celý život a priority. Vlani som v tomto období začala iba hrať a hovorila som si, že sa už možno nedostanem ani na túto úroveň.
Ale podarilo sa to, čo beriem ako veľký úspech. To, že som sa sem vôbec dostala a môžem si tu zahrať, beriem ako bonus,“ dodala.
Dvojnásobná grandslamová finalistka začína premýšľať aj nad tým, či svoju kariéru ešte nepredĺži. Definitívne rozhodnutie však zatiaľ odkladá.
"Je to ťažké. Nejaké plány boli a, samozrejme, v priebehu sa menia podľa toho, ako hrám a ako sa cítim. Zatiaľ je ťažké niečo povedať. Plán bol odohrať tento rok a potom si sadnúť a povedať si, ako sa budem cítiť," vysvetlila.
Motivácia jej podľa vlastných slov stále nechýba. Práve návrat medzi širšiu svetovú špičku ju dokonca ešte viac povzbudzuje.
"Motivácia tam stále je. Zároveň sa však v žiadnom prípade nechcem s tenisom naťahovať do štyridsiatky. Ak teda toto nie je posledná sezóna, tá budúca posledná určite bude,“ dodala s úsmevom Plíšková