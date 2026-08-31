Klamal o očkovaní, prišiel o domáce MS. Tréner prehovoril o škandále v reprezentácii

Bol najúspešnejším trénerom v histórii švajčiarskej reprezentácie. Patrick Fischer počas pôsobenia na lavičke švajčiarskej hokejovej reprezentácie získal štyri strieborné medaily z majstrovstiev sveta, tri ako hlavný tréner.
Vrcholom jeho desaťročnej éry mal byť domáci šampionát v máji 2026. Namiesto veľkolepej rozlúčky však prišiel nečakaný koniec.
Na verejnosť sa dostalo, že Fischer pred olympijskými hrami v Pekingu v roku 2022 cestoval s falošným potvrdením o očkovaní proti covidu a tvrdil, že je zaočkovaný.
Švajčiarska federácia ho následne odvolala ešte počas prípravného kempu v Topoľčanoch, deň pred prvým z dvojice zápasov proti Slovensku.
„Myslím, že to bolo najväčšie zemetrasenie okolo trénera národného tímu v histórii švajčiarskeho hokeja,“ povedal v máji pre Sportnet švajčiarsky novinár Klaus Zaugg.
Fischer sa teraz, niekoľko mesiacov po svojom odvolaní, ku kauze opäť vrátil. Priznal, že urobil chybu a namiesto falšovania dokumentov mal v tom čase radšej z funkcie reprezentačného trénera odstúpiť.
Tréner reprezentácie alebo Patrick Fischer?
Pred olympijskými hrami v Pekingu v roku 2022 platili pre účastníkov prísne pandemické opatrenia vrátane pravidiel týkajúcich sa očkovania.
Fischer sa odmietol dať zaočkovať, no napriek tomu chcel zostať s reprezentáciou a do Číny napokon odcestoval so sfalšovanými dokumentmi. Na ZOH obsadilo Švajčiarsko 8. miesto, vo štvrťfinále podľahlo Fínsku 1:5.
K celej záležitosti sa Fischer verejne priznal až v apríli 2026, približne mesiac pred domácimi majstrovstvami sveta.
„Nikto o tom nevedel. Zväz, národný olympijský výbor ani moji najbližší,“ uviedol vtedy Fischer. „Je mi jasné, že išlo o závažný prehrešok a nesiem zaň plnú zodpovednosť. Bol som potrestaný a pokutu som zaplatil,“ dodal.
Za sfalšovanie dokumentov ho už predtým potrestal aj súd. Podľa švajčiarskych médií musel zaplatiť pokutu vo výške 38 910 švajčiarskych frankov (približne 41-tisíc eur).
Švajčiarska hokejová federácia svojho dlhoročného trénera po zverejnení prípadu najskôr podržala. Jej postoj však vyvolal v krajine výraznú kritiku a denník Blick ho dokonca označil za pokus o vtip.
„To, čo sa tu bagatelizuje, nie je maličkosť. Fischer verejne vyhlásil, že bol očkovaný – a klamal. Do Pekingu cestoval s falošným dokladom a potom štyri roky mlčal.
Jeho verejné priznanie k podvodu nebolo z jeho vlastnej vôle, ale preto, že SRF sa chystala prípad zverejniť. To neznie ako vyvodenie osobnej zodpovednosti, ale skôr ako taktický manéver,“ napísal Blick vo svojom komentári.
Zväz ho napokon odvolal a na jeho miesto prišiel dovtedajší asistent Jan Cadieux. Na domácich MS doviedol mužstvo až do finále, v ktorom Švajčiari prehrali s Fínskom 0:1 po predĺžení.
S odstupom niekoľkých mesiacov Fischer priznáva, že svoje vtedajšie rozhodnutie považuje za veľkú chybu. O celej kauze prehovoril v relácii SI.Talk.
„Samozrejme, na majstrovstvá sveta som sa veľmi dlho tešil. Rovnako ako fanúšikovia. A potom vám zrazu nie je dovolené zúčastniť sa," povedal o šampionáte, na ktorom už napokon tím neviedol.
„Rozhodne som urobil chybu. Ja som ten, kto sfalšoval dokumenty, a ja som tiež ten, kto o tom prehovoril. Vina padá na mňa. Je mi jasné, že v očiach niektorých ľudí som podvodník.
Nie som na to hrdý. Ale bola to doba, keď sme veľa vecí nevedeli. Urobil som také rozhodnutie a prijal som následky,“ vrátil sa k obdobiu pred olympiádou v Pekingu.
Fischer zároveň odmieta, že by bol odporcom očkovania. Svoje rozhodnutie vysvetľuje osobným postojom a nedôverou k vakcíne.
„Nie som antivaxer, ale pre mňa je to o tom, že verím svojmu telu. Bolo to osobné rozhodnutie. Musel som sa rozhodnúť, čo je pre mňa najdôležitejšie. Tréner reprezentácie alebo Patrick Fischer? Pre mňa bol dôležitejší Patrick Fischer,“ priznal s odstupom času.
Pri spätnom pohľade by Fischer podľa vlastných slov už nekonal rovnako.
„Musel som sa rozhodnúť, zúfalo som chcel byť s tímom. Vakcíne som neveril a zároveň som vedel, že ju potrebujem, aby som mohol byť s tímom. Chybou bolo, že som sfalšoval dokumenty. Mal som povedať, že rezignujem a do Číny nepoletím. To bola chyba."
Výsledky vyšetrovania zostanú tajné
Práve v čase, keď vo Švajčiarsku vyšiel rozsiahly rozhovor s Fischerom, zverejnila tamojšia hokejová federácia informáciu o ukončení vlastného vyšetrovania kauzy s falošným očkovacím certifikátom.
Jeho cieľom bolo objasniť okolnosti prípadu a zistiť, či o Fischerovom konaní nevedel aj niekto ďalší z prostredia reprezentácie. Pozornosť sa upriamovala napríklad na vtedajšieho generálneho manažéra národného tímu Larsa Weibela.
Verejnosť sa však z výsledkov vyšetrovania prakticky nič nové nedozvie. Federácia oznámila, že vyšetrovanie bolo ukončené, jeho závery však nezverejní.
„Ani v plnom rozsahu, ani čiastočne, a to ani vo forme výňatkov,“ uviedla federácia vo vyhlásení.
Ako dôvod uviedla „osobnostné práva, ochranu údajov a požiadavky pracovného práva, ktoré stanovujú jasné limity“.
K trénovaniu sa zatiaľ nevráti
Fischer bol aj po prevalení kauzy a nečakanom konci vo švajčiarskej reprezentácii naďalej žiadaným trénerom. Jeho meno sa skloňovalo aj medzi možnými nástupcami Radima Rulíka pri českej reprezentácii.
Sám však návrat na striedačku nateraz odmieta.
„V posledných mesiacoch som mal naozaj dobré a zaujímavé ponuky od tímov. Boli to aj ponuky zo zahraničia, ktoré som odmietol. Vedel som, že si dám minimálne rok prestávku,“ povedal Fischer.
Po desaťročiach strávených v hokejovom prostredí sa chce venovať inej oblasti.
„Teraz o hokeji nepremýšľam, sústredím sa na svoj projekt. Ale ak ma to opäť chytí, veci sa môžu dať rýchlo do pohybu,“ vysvetlil 50-ročný tréner.
Definitívny koniec trénerskej kariéry teda neohlásil. Najbližšie obdobie však chce využiť na rozbehnutie vlastného projektu. Plánuje pôsobiť ako mentor, osobný a mentálny kouč pre širšiu verejnosť.
„Chcem podporovať ľudí. Znamená to niečo v oblasti koučingu a prednášok, kde ide o vedenie tímu aj vedenie samého seba. Niečo pre mužov a ženy, ktorí chcú mať viac energie a chcú byť múdrejší,“ opísal Fischer svoje ďalšie plány.