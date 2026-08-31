Futbalové prestupy ONLINE: Je o krok bližšie k prestupu. Álvareza diváci vypískali (31. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 31. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 31. august
Tottenham mení za hosťovanie
13:50 Tottenham Hotspur čaká rušný záver letného prestupového obdobia. Podľa informácií agentúry DPA patrí medzi hráčov, ktorí majú klub opustiť, aj mladý ofenzívny futbalista Mikey Moore.
Devätnásťročný Moore napokon dostal povolenie odcestovať do Nemecka, kde má hosťovať celú sezónu v Kolíne nad Rýnom. Dohodu o jeho hosťovaní kluby uzavreli už začiatkom augusta.
Keďže Spurs mali problémy so získaním ofenzívnych posíl, Moore nastúpil v prvých dvoch zápasoch sezóny a proti Charltonu v Ligovom pohári sa aj strelecky presadil.
Zvyšok sezóny však strávi v Bundeslige, kde bude pokračovať vo svojom futbalovom rozvoji. Podľa agentúry DPA ide o hosťovanie bez opcie či povinnosti na trvalý prestup.
Álvarez odchádza z Madridu
11:20 Argentínčan Julián Álvarez mieri do FC Barcelona. Podľa denníka El Chiringuito mu Atlético Madrid dalo písomný súhlas na prestup.
Álvarezov odchod z Atlética rezonuje už niekoľko týždňov. Fanúšikovia „Los Colchoneros“ ho počas prvého domáceho zápasu vypískali, 26-ročný zakončovateľ sa totiž netají tým, že chce zmeniť prostredie.
Jeho prioritou bola Barcelona, ale záujem o neho mal aj Arsenal Londýn.
Argentínsky útočník prišiel do Madridu z Manchestru City v lete 2024 za 75 miliónov eur. Zmluva s Atléticom mu platí do leta 2030. V minulej sezóne strelil Álvarez 20 gólov a pridal deväť asistencií v 49 zápasoch.