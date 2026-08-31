Je koniec kariéry Djokoviča na spadnutie? Nenávidel som každý okamih na kurte, vraví

Srbský tenista Novak Djokovič po vypadnutí v prvom kole US Open povedal, že každý moment päťsetovej prehry s Marianom Navonem nenávidel.
Tridsaťdeväťročný bývalý líder svetového rebríčka zároveň priznal, že zdravotný problém, o ktorom prvýkrát hovoril pred dvoma týždňami, je vážny, no naďalej sa ho snaží vyriešiť.
Djokovič pôsobil fyzicky vyčerpane, opakovane zvracal a pravidelne sa zohýbal od bolesti, napriek tomu však dotiahol zápas proti nenasadenému a o 14 rokov mladšiemu Argentínčanovi až do piateho setu.
„Myslím si, že bolo úplne očividné, že som sa na kurte cítil hrozne. Je to niečo, s čím sa, žiaľ, stretávam prakticky v každom zápase tohto roka. Viete, zvracanie, je to vážny problém. Potom sa mi začne prakticky celé telo rúcať.
Dostávam kŕče a bolesti. Áno, napokon to vzdali aj chrbát a rameno a nedokázal som zápas dotiahnuť do konca. Dá sa tento problém vyriešiť? Neviem. Snažím sa. Uvidíme,“ povedal Djokovič.
VIDEO: Zostrih zápasu Mariano Navone - Novak Djokovič
Vyrovnáva sa s tým roky
Srb v jednom momente piateho setu zadržiaval slzy, no napriek tomu dokázal s úsmevom pogratulovať 49. hráčovi rebríčka k najväčšiemu víťazstvu kariéry.
„Vo štvrtom sete som viedol o brejk, ale už od štvrtého gemu zápasu som sa celý čas trápil. Nechcem mu víťazstvo nijako zatieňovať. Gratulujem mu. Je to milý človek a bojovník. Ale viete, ja som si to neužíval.
Pokiaľ ide o samotný zápas a celkový pocit z toho, ako som sa cítil po fyzickej stránke a ako sa mi hralo, vôbec to nebolo príjemné. Prakticky som nenávidel každý okamih, ktorý som strávil na kurte,“ dodal Djokovič.
Bývalý zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa pred dvomi týždňami predstavil na kurte v Cincinnati, kde padal na kolená a zvracal do uteráka.
Po prehre s Thiagom Tirantem Djokovič prezradil, že má zdravotný problém, s ktorým sa vyrovnáva už mnoho rokov a ktorý sa prejavuje najmä v horúčave a vlhkom počasí.
Opakovane zvracal
V New Yorku bolo síce teplo, ale ani zďaleka nie tak ako v Cincinnati. Napriek tomu mal Djokovič už v polovici prvého setu červené líca a vlasy úplne premočené od potu. Pritom viedol 3:0, no set napokon prehral v tajbrejku.
Podarilo sa mu presadiť zatvorenie strechy a zapnutie klimatizácie, no Djokovič v závere druhého setu – po tom, čo sa vyvracal pri boxe s uterákmi vedľa kurtu – získal kľúčový brejk na 6:5.
V polovici tretieho setu opäť zvracal, ale napriek tomu využil svoju jedinú príležitosť na brejk. Na začiatku štvrtého setu zvracal znova a následne získal ďalší brejk na 2:1.
Djokoviča však začali chytať kŕče, a takmer sa nedokázal pohybovať. Navone to využil a otočil priebeh zápasu, ktorý trval štyri hodiny a 36 minút.