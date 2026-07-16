    Koniec päťmesačnej pauzy. Alcaraz ohlásil, kedy sa vráti na tenisové kurty

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. júl 2026 o 13:23
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    Sedemnásťnásobný grandslamový šampión vynechal pre zranenie zápästia Roland Garros aj Wimbledon.

    Návrat španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza by sa mal uskutočniť na turnaji Masters 1000 v americkom Cincinnati.

    Meno mužskej svetovej trojky sa objavilo na zozname účastníkov, ktorý zverejnili organizátori. Turnaj začne 8. augusta a finále je na programe 23. augusta.

    Alcaraz si v apríli na podujatí v Barcelone privodil zranenie zápästia a odvtedy neodohral súťažný zápas.

    Sedemnásobný grandslamový šampión tak nedostal šancu obhájiť triumf na Roland Garros a zopakovať finálovú účasť z Wimbledonu.

    Fanúšikovia 23-ročného Španiela mali mierne obavy po tom, čo jeho meno nezaradili do zoznamu pre najbližší turnaj Masters 1000 v Montreale.

    Jeho zápästie je však teraz údajne úplne vyliečené a to mu umožní zvýšiť tempo v tréningoch.

    Rozhodnutie vynechať turnaj v Kanade bolo súčasťou starostlivo naplánovaného programu, nešlo o komplikáciu.

    Zranenie predstavuje doteraz najväčšiu zdravotnú prekážku v Alcarazovej kariére a turnaj v Cincinnati by mu mal poskytnúť zápasovú prax pred posledným grandslamom sezóny US Open na prelome augusta a septembra.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Koniec päťmesačnej pauzy. Alcaraz ohlásil, kedy sa vráti na tenisové kurty
    dnes 13:23
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