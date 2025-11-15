Dvaja najlepší tenisti sa stretnú aj vo finále Turnaja majstrov. Alcaraz nedal Kanaďanovi šancu

Turnaj majstrov 2025
Semifinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) 6:2, 6:4
TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvládol semifinálový súboj na Turnaji majstrov, keď porazil Kanaďana Felixa Augera-Aliassima 6:2 a 6:4.
Vo finále turnaja sa svetová jednotka stretne s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý zdolal Alexa de Minaura. Pre Alcaraza je to na záverečnom podniku sezóny vo finále prvá účasť.
Bez ohľadu na výsledok finálového duelu zakončí Španiel rok na čele svetového rebríčka ATP.
Alcaraz proti Augerovi-Aliassimeovi potvrdil úlohu favorita a na tohtoročnom turnaji majstrov si pripísal na konto štvrté víťazstvo.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Auger-Aliassime
Vo štvrtom geme prelomil podanie Kanaďana a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudoval rozhodujúci náskok 4:1.
V druhom dejstve Auger-Aliassime držal s Alcarazom krok do stavu 4:4. V desiatom geme využil Španiel pri servise súpera druhý mečbal.
Postupom do finále si šesťnásobný grandslamový šampión vylepšil osobné maximum, doteraz na Turnaji majstrov došiel najďalej do semifinále v roku 2023.
„Dúfam, že v hľadisku budú aspoň traja či štyria ľudia, ktorí budú fandiť mne. Proti Jannikovi to bude naozaj náročné, ale som rád, že si opäť spolu zahráme o titul.
Navzájom sa posúvame a v každom finálovom dueli zvyšujeme úroveň našej hry," uviedol pre akreditované médiá Alcaraz, ktorý v tejto sezóne zdolal Sinnera vo finále Roland Garros i US Open.