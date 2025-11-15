    Sinner postúpil do finále po tretíkrát v rade. Austrálsky tenista nezmenil hrozivú bilanciu

    Jannik Sinner sa teší v zápase s Alexom de Minaurom.
    Jannik Sinner sa teší v zápase s Alexom de Minaurom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. nov 2025 o 16:42
    Vo finále sa stretne s víťazom zápasu Auger-Aliassime - Alcaraz.

    Turnaj majstrov 2025

    Semifinále:

    Jannik Sinner (Tal.-2)  - Alex de Minaur (Austr.-7) 7:5, 6:2

    TURÍN. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále sedmičku „pavúka" Austrálčana Alexa de Minaura 7:5, 6:2.

    V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi turnajovou jednotkou Španielom Carlosom Alcarazom a Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom.

    De Minaur mal pred sobotňajším stretnutím so Sinnerom hrozivú vzájomnú bilanciu 0:12, no v prvom sete držal s Talianom krok až do stavu 5:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - de Minaur

    V dlhom jedenástom geme stratil servis a Sinner následne spečatil zisk prvého setu.

    Štvornásobný grandslamový šampión sa dostal na koňa, v druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V ôsmom geme premenil druhý mečbal. Dostal sa tak do tretieho finále Turnaja majstrov za sebou.

    „Je skvelé byť opäť vo finále turnaja majstrov pred domácimi fanúšikmi. Prvý set bol veľmi náročný, bojovali sme o každý gem. Alex skvele a precízne servoval, nebolo jednoduché zlomiť jeho odpor.

    Na začiatku druhého dejstva som ho dvakrát brejkol a úroveň mojej hry išla nahor. Snažil som sa byť agresívnejší, čo bol kľúč k úspechu," uviedol Sinner pre akreditované médiá.

    Pavúk Turnaja majstrov 2025

