Vyhrážali sa mu smrťou. Smutný hrdina prešiel zo slávy do katastrofy

„Španielsko bolo skvelé, ale my sme do toho dali srdce Talianov. K titulu nám chýba iba centimeter,“ dodal.

A práve on dodal Španielom energiu, keď desať minút pred koncom vyrovnal. Gól emotívne oslávil. Vrhol sa na jednu z kamier, chytil ju do rúk a bozkával.

Pritom sa zdalo, že by mohol byť hrdinom. Morata naskočil do hry ako náhradník v druhom polčase.

Vyhrážali sa mu smrťou

Morata už po zápasoch v základnej skupine čelil vyhrážkam, fanúšikovia naňho pískali. Nadávali mu, posielali škaredé odkazy.

„Chápem kritiku, že nedávam góly, ale niektorí ľudia by si mali predstaviť, ako by bolo im, keby dostávali vyhrážky smrťou. A čo by asi povedali na to, keby im niekto povedal, že ich deti by mali umrieť,“ reagoval Morata.

Útočník Juventusu Turín pritom strelil za národný tím v 46 zápasoch až 22 gólov, čo je suverénne najviac zo súčasných reprezentantov.

Moratu trápili predovšetkým vyhrážky na adresu rodiny. Má manželku a tri malé deti.

„Vždy, keď prídem do šatne, svoj mobil niekam odložím. Stále mi však prekáža, čo hovoria mojej žene, deťom. Sú schopní vysloviť úplne čokoľvek,“ ponosoval sa.

Viac o EURO 2020 / 2021