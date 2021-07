Marko: Z rozmaznaného decka futbalistu nespravíme. Je to hra chlapcov z ulice

Dlhé roky sleduje ich trendy, systém i štýl hry. Je odborníkom taliansky futbal, ktorý na EURO 2020 určuje moderné trendy. Ako je to možné? Môžu byť inšpiráciou pre Slovensko? „Futbal nie je na Slovensku to, čo v Taliansku, Španielsku a ani toľko ako v Maďarsku,“ vraví futbalový tréner KAROL MARKO.

Aký dojem máte z talianskeho tímu na EURO? Stále tvrdím, že talianska liga je jedna z najlepších v Európe. Možno nemá taký cveng ako anglická Premier League, kde sú najlepší futbalisti. Z hľadiska pripravenosti mužstiev, kapacity trénerov je Seria A náročná súťaž. Aj vrchné tímy tabuľky ťažko vyhrávajú nad tými spodnými. Tímy sú takticky i fyzicky výborne pripravené.

Je domáca súťaž odrazom ich kvalitnej reprezentácie? Jednoznačne. V nominácii majú takmer všetko hráčov z talianskej ligy, až na dve či tri výnimky. Jorginho a Emerson pôsobia v anglickej Chelsea Londýn a Florenzi v PSG. A dokonca aj v iných reprezentáciách je veľa hráčov z talianskych tímov ako Atalanta, Sassuolo, AC Miláno i Inter Miláno. Taliani neprehrali už 32 zápasov v sérii. Aký podiel na tom má tréner Roberto Mancini? Mancini prevzal mužstvo po neúspechu, keď Taliani nepostúpili na MS 2018. Zapracoval doňho veľa hráčov z talianskej úspešnej dvadsaťjednotky ako je Berardi, Bernardeschi. Belotti. To mužstvo má výborný tímový duch. Tam neexistujú hádky, aké boli vo francúzskom tíme. To je ich celá mentalita. To gruppo - kamarátstvo, partia, to je talianske DNA. Taliani navyše podávajú najlepšie výkony, keď trpia. Zápas s Rakúskom vydreli, a to ich nakoplo. Bolo to vidieť proti Belgicku, kde boli výborne pripravení.

Odborník na taliansky futbal Karol Marko. (Autor: TASR)

V minulosti sa pri Talianoch často používalo slovo catenaccio. Na tomto šampionáte akoby určovali trendy moderného ofenzívneho futbalu. Čomu to pripisujete? Catenaccio bol obranný systém hry v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. Talianom bol pripisovaný, keďže bránia najlepšie na svete. Aj vo štvrťfinále s Belgičanmi mali úsek, kedy kvalitne bránili a nechodili do útoku. Celý svet za to v minulosti Talianov kritizoval, ale vždy mali skvelých útočníkov ako Paolo Rossi, Roberto Baggio, Francesco Totti. Taliani neboli majstri sveta 2006 catenacciom. Áno, ale na aktuálnom EURO hrajú najatraktívnejšie zo všetkých tímov. Ako je to možné? Majú vyrovnané fázy hry v obrane, útoku a skvelý prechod do obrany i útoku. Najväčšia zmena je, že majú kvalitných hráčov smerom dopredu a tréner Mancini ako bývalý útočník dáva dôraz na hru s loptou. Taliani sa snažia diktovať tempo hry.

Symbolom talianskeho štýlu je krajný obranca Leonardo Spinazzola, ktorý si v zápase proti Belgicku roztrhol achilovku. Aký veľký problém to môže znamenať? Bol to jeden z najlepších talianskych hráčov. Určite bol najvýraznejším. Bol talianskym objavom na EURO. Zraneniam sa na takomto turnaji nevyhnete, s tým sa nedá lamentovať. Majú tam Emersona, ktorý hráva za Chelsea. Možno tam bude trochu iná charakteristika, ale spôsob hry určite nezmenia.

Taliani bavia divákov nielen hrou, ale aj veľkými emóciami, ktoré ukazujú pri hymne, pri góloch, ale aj vtedy, keď im dokážu zabrániť. O čom to vypovedá? To je ich mentalita. Taliani sú veľmi explozívni a emotívny národ. Emócie dávajú vždy najavo a von. Majú pozdrav, že sa aj muži pobozkajú dvakrát na líce a objímajú sa. Ľudia vyjadrujú emócie nahlas. To je ich súdržnosť, prajnosť. Sú skupina, keď sa niekomu čosi podarí, je to v prospech celku a všetci sa z toho tešia. Určitým nešvárom sú simulovania, proti Belgicku to bolo najviac vidieť na páde Immobileho v šestnástke pred prvým talianskym gólom. Aj to je súčasťou ich mentality? Imobileho pád bol smiešny, až trápny. Nie sú to Taliani ako takí, ale je to Immobile, ktorý to robí aj v talianskej lige. Simulujú nielen Taliani, ale aj iní hráči. Páči sa mi však trend pískania na EURO. Keď sa udrží, bude to pozitívna zmena. Rozhodcovia nekúskujú hru.

Imobileho pád bol smiešny, až trápny. Nie sú to Taliani ako takí, ale je to Immobile, ktorý to robí aj v talianskej lige. Karol Marko, futbalový tréner

Áno, za simulovanie by možno mohli dávať žltú kartu, lebo je to druh nešportového správania. Spinazzola však nefilmoval, a keď na konci zápasu zdržovali hru, to predsa robia všetky mužstvá, ktoré vedú o jeden gól. Keď v takom dôležitom zápase máte desať minút do konca, snažíte sa hru roztrhať, aby sa súper nedostal do tempa. Vyhrajú Taliani EURO? Ajaaaj. Prial by som si to, ale majú dvoch náročných súperov. Najskôr musia zdolať Španielov, ktorí sa každým zápasom na turnaji zlepšujú. Už dávajú aj góly. A potom ich môže čakať Anglicko alebo Dánsko, čo sú tiež silní súperi.

Čo by si mohla slovenská reprezentácia zobrať od tej talianskej? To, čo by si mohla zobrať len veľmi ťažko aplikujete na slovenské pomery. Je to kvalita, ktorú, bohužiaľ, my nemáme. Na Slovensku neznamená futbal to, čo v Taliansku. To sú dva obrovské problémy, ktoré sú ťažko riešiteľné. Fanúšikovia vyžadujú, aby Slováci hrali modernejšie a atraktívnejšie. Je to reálne alebo na to chýba hráčska kvalita? Opakujem, futbal nie je na Slovensku to, čo v Taliansku, Španielsku a ani toľko ako v Maďarsku. Podmienky sú u nás veľmi slabučké. Čo sa prezentuje ako podmienky na šport a futbal je veľmi smiešne. Na to, aby tu vyrástli hráči, musí sa začať odspodu, od malička. Máme tu pseudoakadémie, ktoré sú podvyživené, a akadémiu majú len v názve. V skutočnosti nimi nie sú. Je tu aj veľká nedisciplinovanosť zo strany rodičov. A z rozmaznaného decka nikdy nie je dobrý futbalista. Futbal je totiž hra chlapcov z ulice, a keď na ulici chlapci nehrávajú, nedá sa to kde nahradiť.

Slovensko na EURO nepostúpilo zo skupiny. Navyše hralo najnudnejší futbal na turnaji. Je to maximum toho, na čo má súčasná reprezentácia? Áno, máme jednu generáciu, ktorá odchádza. Marek Hamšík a Juraj Kucka sú kvalitní hráči európskych parametrov. Akú takú náhradu majú, ale je to stále slabé. Nemáme útočníkov ani krajných obrancov. Aj mládežnícke reprezentácie nedosahujú oslnivé výkony. Oni by mali byť nástupcovia, ale nevidím ich tam. Je problémom aj slovenská liga? Jednoznačne. Neprodukuje slovenských hráčov, ktorí by mohli ísť do zahraničia. Slovan by mal byť výkladná skriňa slovenského futbalu. Z tímov ako Ružomberok by mal brať najlepších hráčov, a nie kupovať preplácaných legionárov, ktorí nemajú dostatočnú kvalitu. To slovenskému futbalu nepomôže. Slovan by mal byť ako Slavia Praha v Česku.

Tam tréner Jindřich Trpišovský spravil aj z neznámych futbalistov hráčov, ktorých začína spoznávať celý futbalový svet. Je to inšpirácia aj pre slovenský futbal? Výborné mužstvo potrebuje dve veci. Kvalitu a fyzickú pripravenosť. Slavia mala nejakú kvalitu, vždy vyskakovali českí hráči, ktorých predali ako Coufal či Souček. Ale sú aj ďalší. Sú to všetko vypracovaní futbalisti. Slavia i česká reprezentácia je fyzicky výborne pripravená. V súčasnom futbale je to hlavná podmienka. Toto v slovenskej lige nie je.

V čom je česká liga iná? To, že česká liga nie je v Európe oslnivá, ale sú tam mužstvá ako Slavia, Sparta, Plzeň. Potom aj Jablonec či Liberec, kde nemajú veľká mená, ale hrajú poctivý futbal založený na disciplíne. Sú tam najmä českí hráči doplnení o zopár cudzincov. Nie sú tam nejakí veľkí tréneri, ktorí by robili ťažké kombinácie, ale hrajú jednoduchý a poctivý futbal. Sú dodržané veci, ktoré by mali byť v každom tíme dodržané. Hráči sú fyzicky pripravení. A potom robia ťažkosti Slavie i Sparte a dokážu čosi uhrať aj v európskych pohároch. Aký to protiklad so Slovenskom. Áno, Slovan odohrá v lige šesť ťažkých zápasov, a to ho neposunie hore. Je dobré, že vyskočila Dunajská Streda, ale nie sú tam Slováci. A potom máme podvyživené tímy ako Sereď, Nitra je hotová, Michalovce, Senica. Liga nemá kvalitu. A reprezentácia je na úrovni Severného Macedónska. Bohužiaľ. Goran Pandev má takmer 38 rokov a po jeho odchode budú mať problém v útoku.

Pred EURO 2016 vo Francúzsku som povedal, akonáhle urobíme nejaký úspech, ktorým bol postup zo skupiny, zabudne sa na všetky problémy, ktoré sú doma a nič sa nebude riešiť. A to sa aj stalo. Karol Marko, futbalový tréner