Dráma až do konca. Po penaltách postupuje do finále Taliansko

/zdroje: uefa.com, bbc.com:/

Gianluigi Donnarumma, brankár Talianska: "Pred rozstrelom som bol pokojný, lebo som vedel, že môžem pomôcť tímu. Už sme len krôčik od splnenia si nášho sna. Španielsko bolo veľmi silné, ale my sa nikdy nevzdávame. Myslím si, že si zaslúžime hrať vo finále, o ktorom zatiaľ nechcem hovoriť, chcem si užiť tento moment."

Federico Chiesa, autor gólu Talianska a hviezda zápasu: "Slovami nedokážem opísať moje pocity. Bolo to náročné stretnutie, Španielsko hralo výborne, no my sme bojovali do konca a dokázali sme to. Neprestali sme veriť, ani keď Locatelli nepremenil prvú jedenástku. Jedenásteho júla sa sem vrátime na finále."