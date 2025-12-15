Americká dominancia. Shiffrinová valcuje slalom, Vonnová mieša karty v zjazde (program)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien pokračuje vo francúzskych strediskách Courchevel a Val d'Isere.
V utorok je na programe nočný slalom a cez víkend sa na štart postavia lyžiarky v rýchlostných disciplínach zjazd a super-G.
Svetový pohár v Courcheveli a Val d'Isere 2025
Utorok 16. decembra
Slalom - 1. kolo 17:45, 2. kolo 20:45
Sobota, 20. decembra:
Zjazd - 10:30
Nedeľa, 21. decembra:
Super-G - 11:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/
V prebiehajúcej sezóne sa uskutočnili tri slalomy a všetky tri mali rovnakú víťazku. Navyše, Mikaela Shiffrinová vyhráva rozdielom triedy. V každom prípade mala v súčte dvoch kôl náskok presahujúci jednu sekundu.
Američanka pôsobí ako vo svojich najlepších rokoch, keď v slalome víťazila s rozdielom takmer dvoch sekúnd.
„Na jej jazde vidím paralely s jej dominantnými sezónami v slalome. Vedenie lyží má priame, bez zbytočného nadchádzania. Fázovanie oblúkov je čisté, na ich začiatku je absolútne zrovnaná,“ chválil ju komentátor Eurosportu.
Zjazdárky odštartovali sezónu iba minulý víkend – a hneď sa zrodilo veľké prekvapenie. Štyridsaťjedenročná Lindsey Vonnová triumfovala v prvom zjazde sezóny s takmer sekundovým náskokom.
Skúsená Američanka skončila o deň neskôr opäť na pódiu a v super-G obsadila štvrté miesto.
„Všetkým ľuďom, ktorí mi neverili, sa musím poďakovať, pretože mi to dodáva motiváciu. Prekvapuje ma, že si to doteraz neuvedomili,“ povedala Vonnová.
Mužov čaká náročný program. Najprv sa predstavia v rýchlostných disciplínach vo Val Gardene, odkiaľ sa presunú do Alta Badie, kde ich čaka predvianočný obrovský slalom a slalom.