Slovák Kubo potvrdil svoju výbornú pripravenosť. Góralczykovej tesne ušla medaila

ČCHENG-TU. Slovenská kickboxerka Michaela Góralczyková skončila na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu tesne pod stupňami víťazov na 4. mieste v disciplíne point fighting vo váhe do 60 kg.
V štvrtkovom súboji o bronz podľahla Talianke Francesce Ceciovej 3:13.
Slovenský reprezentant Ondrej Kubo obsadil 7. miesto v pretekoch mužov v duatlone na Svetových hrách v Čcheng-tu.
V cieli mal manko 1:28 min na víťazného Francúza Benjamina Choquerta.
Súboj slovenskej kickboxerky s Taliankou sa predčasne skončil v tretej perióde pri rozdiele o 10 bodov.
„Som veľmi smutná. Necítila som sa úplne komfortne. Nič sa nedá robiť. Je to šport, musím sa poučiť zo svojich chýb a na majstrovstvách Európy a sveta ich odstrániť. Kickbox nie je úplne spravodlivý šport.
Rozhodcovia niekedy favorizujú jedného, inokedy druhého. V polovici druhého kola som už mala v hlave, že keď pôjdeme obe do stretu, bod bude na strane súperky. Talianka však dnes vyhrala zaslúžene, bola lepšia.
Neberiem to ako neúspech, len ma veľmi mrzí, že som štvrtá. Medailu som veľmi chcela,“ povedala po skončení súboja Góralczyková podľa olympic.sk.
Preteky duatlonistov sa začínali o 8.00 h ráno miestneho času, pri jazere Sing-long bolo takmer 30 stupňov Celzia a 90 % vlhkosť vzduchu.
Kubo absolvoval súťaž na Svetových hrách len 12 dní po utvorení slovenského rekordu v Ironmanovi v Piešťanoch (7:43:25,5 h) a potvrdil svoju výbornú pripravenosť.
Prvých 5 km zvládol za 15:47 min a na bicykel vyrážal ako 16. s polminútovým mankom na čelo.
V cyklistickej časti na 30 km sa prepracoval do vedúcej skupiny a snažil sa ju viackrát roztrhať. Keď to nešlo, pred záverom už šetril sily na záverečný beh.
„Som veľmi spokojný s výsledkom. Duatlon nie je môj primárny šport, som predsa len triatlonista. Duatlonu sa venujem v úvode a potom až v závere sezóny. Zvládol som sa aj v jej strede pripraviť na tieto preteky. V
edel som, že v rámci prvého behu sa neudržím s najlepšími, preto som len minimalizoval straty. V cyklistike som nedokázal roztrhať vedúcu skupinu a dve kolá pred koncom som zvoľnil, aby som mal ešte dosť síl na beh.
Ten som zvládol dobre, neprepadol som a ešte som aj nejakých súperov obehol,“ povedal po pretekoch Kubo.
Svetové hry 2025:
Kickbox-ženy:
point fighting do 60 kg - o 3. miesto: Francesca Ceciová (Tal.) – Michaela Góralczyková (SR) 13:3
Duatlon - muži:
1. Benjamin Choquert (Fr.) 1:14:14 h,... 7. Ondrej Kubo (SR) +1:28 min