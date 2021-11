Slovenské basketbalistky si napravili chuť. Suverénne zdolali Švajčiarky

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Som rád, že sa nám podarilo vyhrať tento zápas dvojciferným rozdielom. Rozdiel na konci bol trochu vyšší, ale na základe priebehu zápasu a húževnatosti domáceho tímu, možno aj niekoľkých šťastných striel, ktoré premenili, je tento výsledok pre nás fajn. Baby hrali druhý polčas fajn, v prvom to nebolo z našej strany dobré. V útoku sme mali veľa nedisciplinovanosti, krížom-krážom sme behali, proste nemali sme žiadnu štruktúru. To nás stálo v prvom polčase lepšiu pozíciu. Plus sme nedokázali zatvoriť Herminjardovú, ktorá nám dala v prvom polčase 22 bodov. V druhom polčase to už bolo okej, našiel sa človek, ktorý ju odrezal od lopty a bolo to oveľa lepšie."

Ivana Jakubcová, hráčka Slovenska: "Prvý polčas sme sa útočne veľmi trápili, nehrali sme náš útok. Hrali sme skôr individuálne, potrebovali sme sa ako tím zomknúť. Cez polčas sme si povedali niektoré veci, ktoré sme v druhom polčase dodržali. To sa potom odzrkadlilo na našom výkone."