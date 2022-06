Súťaž s Marekom Hamšíkom o tréning v Hamšík Academy

Futbal je najrozšírenejší šport na svete, a to bez ohľadu na vek hráčov. Patrí aj k najobľúbenejším športom na Slovensku, veď máme zaregistrovaných takmer 50-tisíc mládežníckych futbalistov.

„Ja sám som vyrastal v klube Jupie Banská Bystrica, v ktorom som začal v piatich rokoch a pred deviatimi rokmi som vstúpil ako investor do tejto školy. Chceme napredovať, chceme spraviť všetko pre to, aby tie deti mohli vyrastať v neskutočných podmienkach. Aj preto sme spojili sily so značkou Gillette,“ hovorí Marek Hamšík.