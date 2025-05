Tretí deň na MS: Kým veterán si to užíva, Fíni majú problém. Paniku cítiť až na tribúny

Jeho autorom bol Peter Bondra - útočník, ktorý na scéne majstrovstiev sveta debutoval vo veku 34 rokov. Hneď získal zlatú medailu a so siedmimi gólmi bol aj najlepším kanonierom turnaja.

Nestáva sa často, že si hokejista odbije premiéru na MS v takto pokročilom športovom veku, no brankár Marc-André Fleury je v tomto svetovou raritou.

"Je to skvelý zážitok a veľká česť mať na sebe národný dres," povedal Fleury pre televíziu TSN po víťazstve 7:1 nad Lotyšskom.

Kanaďan nastúpil na svoj prvý zápas na MS po tom, čo ukončil profesionálnu kariéru. V 40 rokoch má za sebou poslednú sezónu v NHL, no rozhodol sa, že si ju ešte predĺži o turnaj, na ktorom nikdy nehral.

Po zápase poskytol viacero rozhovorov, pričom sa stále usmieval. Nebral to ako povinnosť, užíval si to. Ako by povedali naši západní susedia, pre Fleuryho sú tieto majstrovstvá jeden veľký "discopříběh".

V roku 2010 bol síce súčasťou kanadského tímu na ZOH vo Vancouveri, no počas turnaja šancu nedostal. Naposledy tak nastúpil za rodnú krajinu vo finále MS U20 v roku 2004 pri prehre s USA 3:4.