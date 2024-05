Portugalci postúpili cez Poliakov do semifinále, Taliani vyradili Angličanov

LARNAKA. Futbalisti Portugalska a Talianska postúpili do semifinále ME do 17 rokov na Cypre.

Portugalci zdolali v štvrťfinálovom stretnutí v Larnake rovesníkov z Poľska 2:1, keď rozdielový gól strelil v 59. minúte Rodrigo Mora. V boji o finále sa stretnú so Srbskom.

Taliani zvíťazili nad Anglickom 5:4 v rozstrele z 11 m, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1. V semifinále ich čakajú Dáni.