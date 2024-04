Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na ME vo futbale do 17 rokov 2024 (EURO U17 2024)

BRATISLAVA. ME vo futbale do 17 rokov 2024 sa odohrajú od 20. mája do 5. júna na Cypre. Tímy môžu mať na súpiskách hráčov, ktorí sa narodili 1. januára 2007 alebo po tomto dátume.

Do kvalifikácie na šampionát sa prihlásilo všetkých 53 členských krajín UEFA, okrem organizátorskej krajiny, ktorá mala účasť istú.

Rusko sa v kvalifikácii nepredstavilo pre inváziu na Ukrajinu. Titul malo obhajovať Nemecko, tomu sa však na tohtoročnú edíciu nepodarilo kvalifikovať.