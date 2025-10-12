Medailová radosť pre Slovensko. Strelkyne získali na majstrovstvách sveta bronz

Slovenské strelkyne Vanesa Hocková (vľavo) a Danka Hrbeková
Slovenské strelkyne Vanesa Hocková (vľavo) a Danka Hrbeková (Autor: TASR)
TASR|12. okt 2025 o 21:15
Uspeli v tímovej súťaži.

MALAKASA. Slovenské strelkyne v zložení Vanesa Hocková, Danka Hrbeková a Monika Štibravá získali bronz na majstrovstvách sveta v gréckej Malakase v tímovej súťaži v skeete.

Triumfovali Američanky pred Cyperčankami.

Do tímovej súťaže sa započítavali body z kvalifikácie jednotlivkýň. Hocková v nej skončila so 119 bodmi na ôsmom mieste, Hrbekovú klasifikovali na 12. priečke s výkonom 118 bodov a Štibravá sa umiestnila na 38. pozícii so 111 bodmi.

Celkovo nazbierali 348 bodov, čo stačilo na bronz. Víťazky z USA nastrieľali 358 a strieborné Cyperčanky 349 bodov.

Slovenky nadviazali na bronz z tohtoročných ME i predchádzajúcich MS.

„Ja sa veľmi teším, pretože sme opäť na pódiu a je treba si uvedomiť, že na to treba mať tri kvalitné strelkyne. V tejto konkurencii je skvelé, že sa držíme medzi elitou,“ uviedla Hrbeková pre STVR a doplnila ju Hocková:

„Tímová súťaž je úplne o niečom inom ako individuálna, pretože máte s kým túto radosť zdieľať.“

V individuálnej súťaži triumfovala Američanka Samantha Simontonová pred Gabrielou Rodriguezovou z Mexika, bronz si vybojovala Švédka Victoria Larssonová.

Finále bolo bez slovenskej účasti, Hocková o miesto medzi elitou prišla až v dodatočnom rozstrele.

