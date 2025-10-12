Medailová radosť pre Slovensko. Strelkyne získali na majstrovstvách sveta bronz

MALAKASA. Slovenské strelkyne v zložení Vanesa Hocková, Danka Hrbeková a Monika Štibravá získali bronz na majstrovstvách sveta v gréckej Malakase v tímovej súťaži v skeete.
Triumfovali Američanky pred Cyperčankami.
Do tímovej súťaže sa započítavali body z kvalifikácie jednotlivkýň. Hocková v nej skončila so 119 bodmi na ôsmom mieste, Hrbekovú klasifikovali na 12. priečke s výkonom 118 bodov a Štibravá sa umiestnila na 38. pozícii so 111 bodmi.
Celkovo nazbierali 348 bodov, čo stačilo na bronz. Víťazky z USA nastrieľali 358 a strieborné Cyperčanky 349 bodov.
Slovenky nadviazali na bronz z tohtoročných ME i predchádzajúcich MS.
„Ja sa veľmi teším, pretože sme opäť na pódiu a je treba si uvedomiť, že na to treba mať tri kvalitné strelkyne. V tejto konkurencii je skvelé, že sa držíme medzi elitou,“ uviedla Hrbeková pre STVR a doplnila ju Hocková:
„Tímová súťaž je úplne o niečom inom ako individuálna, pretože máte s kým túto radosť zdieľať.“
V individuálnej súťaži triumfovala Američanka Samantha Simontonová pred Gabrielou Rodriguezovou z Mexika, bronz si vybojovala Švédka Victoria Larssonová.
Finále bolo bez slovenskej účasti, Hocková o miesto medzi elitou prišla až v dodatočnom rozstrele.