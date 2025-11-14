Slováci opäť chýbali v najlepšej desiatke. Jány stratil na víťaza viac ako 5 bodov

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány.
Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány. (Autor: TASR)
Zo Sloveniek bola najlepšia Miroslava Kyselová na 33. mieste.

KÁHIRA. Slovenský strelec Patrik Jány obsadil osemnáste miesto na MS v Káhire v disciplíne 50 m puška v ľahu nástrelom 623,9 bodu.

Zo Sloveniek bola najlepšia Miroslava Kyselová na 33. mieste s 618,6 bodu. Zlato brali Rakúšan Alexander Schmirl a Kórejčanka Sehee Oh.

V tímovej súťaži obsadil Jány s Ondrejom Holkom a Štefanom Šulekom jedenáste miesto. Holko skončil na 52. pozícii (616,9) a Šulek figuroval na 61. priečke (614,0).

Jedenáste boli aj Slovenky – Daniela Demjén Pešková mierne zaostala za Kyselovou a so 617,5 b z toho bolo 39. miesto. Diana Beníková figurovala na 53. priečke (612,0).

