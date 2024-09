Vadovičová utvorila paralympijský rekord. Presne, ako máme natrénované, zhodnotila

CHATEAUROUX. Veronika Vadovičová sa nenechala zahanbiť stolným tenistom Jánom Riapošom a deň potom, ako prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) získal svoju piatu zlatú medailu v kariére, vyrovnala jeho výkon. Paralympiáda 2024 v Paríži: Kompletný program Slovákov Piaty titul olympijskej šampiónky v streľbe dosiahla v nedeľu na strelnici v Chateauroux a rovno v novom paralympijskom rekorde 254,2 bodu.

"Dnes to vyšlo tak, ako to má byť, tak ako to máme natrénované. A tá forma z tréningu sa udržala aj do súťaže.

Išla som s nadhľadom, ráno mi tréner povedal, aby som nezabudla, že toto mám odskúšané už miliónkrát a celý deň som si to prehrávala v hlave. Sústredila som sa na to, že som bola už mnohokrát vo finále a že ja určujem ten trend," povedala Vadovičová, ktorá má rovnako ako Riapoš na konte aj jedno striebro a jeden bronz. Obaja sú tak najúspešnejší slovenskí paralympionici na letnej edícii hier a obaja môžu túto bilanciu vylepšiť ešte v Paríži či na ďalších hrách v Los Angeles: "Moja ambícia je, že pokiaľ budem mať ďalej podporu od Slovenska a tréner bude pokračovať, budeme pokračovať ďalej. On sa už teší na Los Angeles."

Vadovičová, ktorá prvýkrát reprezentovala na PH v roku 2000 v Sydney a prvú medailu získala v Pekingu 2008, ovládla nedeľňajšiu miešanú súťaž kategórie SH1, v ktorej štartovali spoločne muži aj ženy. Vyhrala kvalifikáciu a na prvom mieste sa držala aj od druhého kola finále. V ňom jej dokázal konkurovať iba strieborný krajan Radoslav Malenovský, ktorý sa pred poslednými dvoma ranami dotiahol na 0,1 bodu, no nakoniec jeho útok odrazila a zvíťazila o 0,6 bodu. "Som rada, že Slovensko ovládlo túto disciplínu. Rozmýšľala som, ako si to rozdelíme, ale potom som to nechala na náhodu. Tak sme si to aj želali, keď sme išli do finále, s Radkom sme si povedali, že nech to bude akokoľvek, tak nech sme tam obaja a na akej medailovej pozícii budeme, to už je jedno," povedala. Reprezentačný kolega jej ihneď po konci súťaže dobehol zagratulovať a spoločne sa objali. "My sme už veľmi dobre zohratá dvojka a obaja sme to tomu druhému želali."