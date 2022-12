Ocenili najlepších slovenských strelcov. Šéf zväzu: Jeden z najúspešnejších rokov v histórii

"Chcem sa v prvom rade poďakovať mojim trénerom a rodine za to, že ma podporovali. Sezóna bola z môjho pohľadu dlhá. Nikto nečakal, že by som mohla získať miestenku, asi ani ja sama, ale dopadlo to skvele," povedala Hocková, ktorá na MS v Osijeku skončila na 4. mieste.

O účasť na OH v Paríži 2024 sa pokúsi aj ďalšia ocenená Danka Barteková: "Veľmi si toto ocenenie vážim, už ani neviem, po koľký krát som medzi najlepšími. So sezónou som spokojná, hoci som nezískala olympijskú miestenku. Ale nič nie je stratené, pokúsim sa o ňu v ďalšom roku."

Prvú miestenku pre Slovensko vybojovala Rehák-Štefečeková vďaka bronzu v trape na svetovom šampionáte v Osijeku.

"Od roku 2001 som stále medzi ocenenými, ale, samozrejme, najviac ma teší olympijská miestenka," uviedla olympijská víťazka z Tokia vo videu.

Patrik Jány podčiarkol úspešný rok triumfom vo vzduchovej puške na ME v Hamare, zlato získal aj na pretekoch Svetového pohára v Káhire v ľubovoľnej malokalibrovke: "Za mňa to bol dobrý rok. Dobre sme začali, aj sme dobre skončili, takže musím byť spokojný."