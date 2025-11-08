Strelec Jány sa na MS neprebojoval do finále: Výsledok mohol byť trochu lepší

KÁHIRA. Finále disciplíny vzduchová puška 10 m na majstrovstvách sveta vo vzduchových zbraniach v Káhire bude bez slovenskej účasti.
Z troch Slovákov v kvalifikácii sa najvyššie umiestnil Patrik Jány na 36. mieste s výkonom 629,1 bodu.
Štefana Šuleka klasifikovali na 54. pozícii (627,9 b) a Rafaela Knapíka na 98. priečke (620,9). V kvalifikácii bol najlepší Švéd Victor Lindgren (634,6 b).
„Po olympiáde sme zmenili všetko, oblečenie aj zbraň. Je to niečo nové, čo testujeme, ale je to zhruba od polky tohto roka a už máme aj dobré výsledky, takže tento výsledok mohol byť trochu lepší.
Rozhoduje to, že čím menej 10,2 a viac 10,4, tak rozdiel by bol možno na konci dva body a posunulo by ma to. Neboli tam nejaké výrazné chyby, skôr si myslím, že tam chýbalo viac centrových rán, prípadne dlhšia séria alebo jedna lepšia položka.
Po 40 ranách som vedel, že ak v posledných 20 ranách nepríde jedna výrazne dobrá položka, tak už nie je šanca na finále. Strelcovi alebo športovcovi sa lepšie pokračuje v súťaži, keď začne lepšie a dokáže ísť na vlne,“ vyjadril sa Jány pre Slovenský strelecký zväz.
U Šuleka bola mierna spokojnosť s konečným umiestnením: „Je tu veľmi silná konkurencia, považujem to za solídny výkon.
Určite mám ešte čo doladiť. Myslím si, že v rámci mojich výsledkov a toho, ako som bol pripravený na túto disciplínu, tak som podal solídny výkon. Mal som pomalší štart, ale počas celej súťaže som to držal na priemernej úrovni.“
V hodnotení tímov boli Slováci na 19. mieste so súhrnným ziskom 1877,9 bodov, najlepšie na tom boli Číňania s novým svetovým rekordom - 1898,4 b.