Každé násilie odsudzujem, politika do športu nepatrí, vravel Weiss

„Ja by som nerád spájal politiku s futbalom. Určite sú to ľudské tragédie, ktoré by sa nemali stať. Žil som v Rusku, viem aká je ich mentalita, ale nerád by som túto tému rozvíjal. Určite nie som ja na to kompetentný,“ reagoval tréner Slovana Vladimír Weiss.

„Každé násilie tiež odsudzujem. Myslím, že politika do športu nepatrí,“ doplnil Weiss.