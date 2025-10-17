Stolné tenistky nepostúpili do semifinále. Tvrdú stopku im vystavili Rumunky

ME družstiev v stolnom tenise 2025
Slovensko - Rumunsko 0:3
Ema Labošová - Bernadette Szőcsová 0:3 (-3, -7, -7)
Tatiana Kukuľková - Elizabeta Samarová 1:3 (-2, -9, 10, -9)
Barbora Varádyová - Andreea Dragumanová 0:3 (-3, -9, -7)
ZADAR. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do semifinále na majstrovstvách Európy družstiev v chorvátskom Zadare.
V piatkovom štvrťfinále podľahli najvyššie nasadeným Rumunkám 0:3. Napriek prehre obhájili na podujatí účasť v najlepšej osmičke a zabezpečili si miestenku na budúcoročné MS.
Slovenky uhrali proti favorizovaným Rumunkám iba jediný set vďaka Tatiane Kukuľkovej. Hlavná strojkyňa osemfinálového triumfu nad Chorvátkami v druhej dvojhre podľahla Elizabete Samarovej 1:3.
V úvodnom singli nestačila Ema Labošová na Bernadette Szőcsovú. Úspech rumunských farieb spečatila Andreea Dragumanová v súboji s Barborou Varádyovou.
Tréner slovenského tímu Jaromír Truksa priznal, že Rumunky jeho zverenkám príliš nesedia.
„Rumunky nie sú takpovediac naša šálka kávy. Za optimálnych podmienok by sme im mohli narobiť problémy, prípadne ich aj zdolať. S tým sme do toho išli. Zostavu sme určili na základe kolektívnej dohody. Proti Szőcsovej sme vyskúšali nášho žolíka Emu, ktorá trochu prepadla z nervozity a prílišného rešpektu.
Ak by predviedla svoj nadštandardný až excelentný výkon, mohli sme sa o niečom baviť, ale jej súperka je záruka kvality. ´Kuki´ okrem úvodného odohrala tri tesné sety, bolo to vyrovnané a pre Samarovú rozhodne nie jednoduché. Mohlo sa to otočiť a v prípade jej výhry sme ich mohli viac potrápiť.
Za stavu 1:1 by ani Dragomanová nebola až v takej pohode. Baša ju nedokázala najmä svojím príjmom podania viac potrápiť, na servise však bola dobrá. Chcelo to od nej viac sa dostať do zápasu a byť nebezpečná," uviedol Truksa prostredníctvom tlačovej správy slovenského stolnotenisového zväzu.
S vystúpením Sloveniek v Zadare vyslovil spokojnosť. „Prebojovali sme sa do osmičky a okrem úvodného stretnutia s Ukrajinou sme podali úžasné výkony. Bol to neuveriteľný šampionát, emotívny a pre nás úspešný, s čím sme až tak nepočítali, lebo na turnajoch sa nám až tak nedarilo.
Dievčatá podali excelentné výkony a ukázali hernú vyspelosť, pomáhali si aj na lavičke. Teraz sme smutní, ale štvrťfinále je niečo navyše, takže celkovo prevláda u mňa famózny pocit."