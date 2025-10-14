Slováci zdolali aj Holanďanov. Na ME družstiev postúpili do osemfinále

ME družstiev v stolnom tenise
Slovensko - Holandsko 3:1
Ľubomír Pištej - Gabrielius Camara 1:3 (-10, 9, -6, -6)
Wang Jang - Kas van Oost 3:0 (5, 4, 5)
Alexander Valuch - Barry Berben 3:0 (5, 8, 9)
Wang Jang - Gabrielius Camara 3:2 (-1, 9, -10, 5, 7)
ZADAR. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa na ME družstiev v chorvátskom Zadare prebojovali do osemfinále.
Vo svojom druhom zápase v F-skupine si poradili s Holanďanmi 3:1 a s bilanciou jedno víťazstvo a jedna prehra obsadili v tabuľke druhé postupové miesto za stopercentnými Rumunmi.
V utorok na úvod síce Ľubomír Pištej prehral s Gabrieliusom Camarom 1:3 na sety, ale v ďalších troch dvojhrách sa tešili z víťazstiev už len slovenskí stolní tenisti.
Wang Jang vyhral oba svoje súboje, najprv zdolal Kasa Van Oosta jasne 3:0 a na záver v dráme aj Camaru 3:2, keď otočil zo stavu 0:1 i 1:2.
Ďalší bod pridal Alexander Valuch, ktorý nedal šancu Barrymu Berbenovi (3:0). Osemfinálový súper Slovenska bude známy až po večerných stretnutiach.