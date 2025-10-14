Slováci zdolali aj Holanďanov. Na ME družstiev postúpili do osemfinále

Wang Jang
Wang Jang (Autor: TASR)
TASR|14. okt 2025 o 15:56
ShareTweet0

V skupine skončili druhí.

ME družstiev v stolnom tenise

Slovensko - Holandsko 3:1

Ľubomír Pištej - Gabrielius Camara 1:3 (-10, 9, -6, -6)

Wang Jang - Kas van Oost 3:0 (5, 4, 5)

Alexander Valuch - Barry Berben 3:0 (5, 8, 9)

Wang Jang - Gabrielius Camara 3:2 (-1, 9, -10, 5, 7)

ZADAR. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa na ME družstiev v chorvátskom Zadare prebojovali do osemfinále.

Vo svojom druhom zápase v F-skupine si poradili s Holanďanmi 3:1 a s bilanciou jedno víťazstvo a jedna prehra obsadili v tabuľke druhé postupové miesto za stopercentnými Rumunmi.

V utorok na úvod síce Ľubomír Pištej prehral s Gabrieliusom Camarom 1:3 na sety, ale v ďalších troch dvojhrách sa tešili z víťazstiev už len slovenskí stolní tenisti.

Wang Jang vyhral oba svoje súboje, najprv zdolal Kasa Van Oosta jasne 3:0 a na záver v dráme aj Camaru 3:2, keď otočil zo stavu 0:1 i 1:2.

Ďalší bod pridal Alexander Valuch, ktorý nedal šancu Barrymu Berbenovi (3:0). Osemfinálový súper Slovenska bude známy až po večerných stretnutiach.

Ostatné športy

    Wang Jang
    Wang Jang
    Slováci zdolali aj Holanďanov. Na ME družstiev postúpili do osemfinále
    dnes 15:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slováci zdolali aj Holanďanov. Na ME družstiev postúpili do osemfinále