Slováci sú pred ME družstiev vo forme. Pištej a Zelinka vyhrali štvorhru Istanbule

ISTANBUL. Pred blížiacimi sa októbrovými majstrovstvami Európy v stolnom tenise družstiev v chorvátskom Zadare (12. - 19. októbra) prišli z pohľadu slovenskej reprezentácie pozitívne správy z Turecka.
Veľmi vydarené vystúpenie predviedli Slováci na turnaji svetovej série WTT Fedeer v Istanbule (11. - 15. 9.), kde dosiahli až tri pódiové umiestnenia a v troch rôznych disciplínach.
Prvenstvo si vybojovali Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom vo štvorhre mužov, v ktorej potvrdili pozíciu najvyššie nasadeného páru.
Slováci prešli cez tri ázijské dvojice a vo finále ich nezastavili ani ruskí stolní tenisti štartujúci ako individuálni nezávislí športovci (INŠ) Maxim Grebnev s Levom Kacmanom.
„Vo štvorhre sme mali hrateľný žreb. Prvé kolo je dôležité v každej súťaži, mali sme relatívne pohodové. Potom už prišli náročnejší súperi, ale potvrdili sme, že patríme medzi svetovú špičku.
Vo finále s majstrami Európy z roku 2020 Grebnevom a Kacmanom to bol veľmi náročný duel. Oni boli mierni favoriti. V prvom sme viedli 7:5 a prehrali ho 7:11. V druhom sete za stavu 4:3 som povedal ´Zelovi´, že cítim, že máme na to ich zdolať. Vyhrali sme ho 11:3 a od toho momentu sme boli lepší.
Aj keď sme prehrali ešte jeden set, tak sme zaslúžene triumfovali," uviedol Pištej, pre ktorého je to so Zelinkom druhá spoločná tohtoročná trofej na podujatiach WTT po aprílovom triumfe a podujatí rovnakého rangu v Havířove a celkovo tretia, keďže v decembri 2022 zvíťazili na WTT Feeder vo Fort Lauderdale na Floride.
O celkové víťazstvo bojovali aj Barbora Várady s Tatianou Kukuľkovou. Jednotky deblovej súťaže žien napĺňali papierové predpoklady až po finále. Na ceste do neho vyradili české, turecké i kórejské súperky, pričom prehrali jediný set.
Nad ich sily boli až ruské kvalifikantky (ako INŠ) Elizabet Abraamianová a Vlada Voroninová, s ktorými prehrali 1:3. Napriek prehre je finálová účasť prvý spoločný cenný výsledok.
K úspechom v Istanbule patrí aj bronzová pozícia Pišteja vo dvojhre mužov. V 2. kole sa lúčili Alexander Valuch a Zelinka, ktorého vyradil najvyššie nasadený Jukija Uda z Japonska (1:3).
Pomstil ho však Pištej, ktorý výhrach nad Indom Ghoshom (3:0), Nórom Haugom (3:1) a Palom z Indie (3:0), zdolal aj Udu (3:2). Zastavil ho až Vladimir Sidorenko (INŠ), ktorý jediný set stratil práve v semifinále proti Pištejovi (3:1).
„Vo dvojhre mal každý duel nejakú históriu i zápletku. Pre mňa zlomový bol duel 2. kola s Nórom Haugom, s ktorým som prehrával 4:11 a 4:10, ale vývoj druhého setu som otočil a v ďalších som mu už nedal šancu.
Súboj s Indom Palom som mal pod kontrolou a vo štvrťfinále to bol super úspech proti 35. hráčovi svetového rebríčka a nasadenej jednotke. S Udom som mal skóre 2:0, i keď už staršieho dátumu, čiže ho dokážem zdolať. Bola to úplne vyrovnaná konfrontácia, v piatom sete som prehrával 4:7, ale zvládol som to.
So Sidorenkom mi najskôr ušiel on v závere prvého setu, potom som zase ja vyhral v koncovke druhý set, v treťom som už cítil extrémnu únavu. On hral naozaj vynikajúco, ale mohlo to byť zaujímavejšie. Vyhral zaslúžene," zhodnotil Pištej vystúpenie v singlovej súťaži a dodal:
„Super turnaj pre nás oboch so Zelinkom. Myslím si, že svojimi výsledkami si pýtame väčšiu pozornosť a podporu od zväzu. Ja možno aj o opätovné zaradenie do Športového centra polície. Budem sa snažiť ďalej tvrdo na sebe pracovať, aby sa mi to podarilo. Celkovo mi turnaj skutočne vyšiel, hral som veľmi dobre."
Vo dvojhre žien Barbora Várady a Tatiana Kukuľková dohrali v 2. kole, Ema Labošová v prvom. V miešanej štvorhre nemali Slováci dôvod na radosť, keď Zelinka s Emou Labošovou stroskotali vo finále kvalifikácie a Pištej s Kukuľkovou ako najvyššie nasadené duo v 1. kole po tesnej prehre s Rusmi Sidorenkom a Marijou Tajlakovovou (2:3).