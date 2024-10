Slováci majú na ME ambície najmä vo štvorhrách, Pištej a Balážová sa rozhodli pre zmenu

BRATISLAVA. Slovenská výprava stolných tenistov odchádza na budúcotýždňové majstrovstvá Európy do Linzu s ambíciami najmä v párových disciplínach. Bronz a striebro z uplynulých šampionátov však už nebude obhajovať v mixe dvojica Barbora Balážová a Ľubomír Pištej. Balážová nastúpi v Rakúsku po boku 17-ročného debutanta Samuela Arpáša, skúsený Pištej si zahrá s Tatianou Kukuľkovou.

Pištej s Balážovou tvorili súťažný pár niekoľko rokov a pred nadchádzajúcim šampionátom sa rozhodli pre zmenu. "Ja si myslím, že v uplynulej dobe to bolo trochu trápenie. Všetci sme sa zhodli, že bude najlepšie to zmeniť. Hrali sme spolu reálne 16 rokov, veľmi dlhú dobu a stratilo to ´šťavu´.

Bola potrebná zmena, nie sú to žiadne zlé pocity medzi nami, ale niekedy to tak funguje. Určité veci prídu ku koncu a je čas sa rozdeliť. Môže to celému tímu iba prospieť," uviedla ženská singlová jednotka slovenského tímu. VIDEO: Slovenskí reprezentanti pred odchodom na ME

Pozitívne vníma zmenu aj najskúsenejší člen výpravy Pištej: "Myslím si, že zo všetkých opadne tlak a napätie. Hrali sme spolu naozaj dlho, nehovorím, že je to konečná, ale teraz si to vyžadovalo pauzu. Veľmi sa nám v poslednej dobe nedarilo, preto je to logická zmena."

Premiéru na veľkom turnaji zažije talentovaný Arpáš, ktorý v júli získal bronz vo štvorhre na ME mládeže vo švédskom Malmö v kategórii juniorov. Podarilo sa mu to s Maďarom Balászom Leiom, po boku ktorého figuruje aj v Linzi. Arpáš si podľa hlavného trénera mužského tímu Petra Šeredu vyslúžil šancu vďaka výsledkom. "Treba získavať skúsenosti už teraz, pretože inak, ako hraním turnajom sa to nedá. Sám som si tým prešiel, išiel som na ME v 16 rokoch. Ak chceme, aby dosahoval čo najskôr výsledky, potrebuje ich absolvovať čo najviac. Myslím si, že výkonnosť na to má, keďže skončil druhý na MSR. Musíme stavať na mladých hráčov a budovať ďalšiu generáciu," povedal Šereda pre TASR. Najväčším želiezkom bude vo dvojhre naturalizovaný Slovák Wang Jang. Nevýhodou však je, že čínsky rodák sa pripravuje v Ázii a k tímu sa pripojí až tesne pred odchodom do dejiska.

"Vie uhrať výsledok, aj sa pripraviť. Samozrejme, bolo by lepšie, keby je s tímom. Reálne však nemáme páky na to, aby sme ho dotiahli. Majstrovstvá Európy nie sú platená akcia, on už živí rodinu, musí hrať ligy a to sú jeho priority. Kalendár je veľmi nahustený, dievčatá takisto iba včera prileteli z Francúzska, kde hrali ligu. Wang pricestuje v piatok a som rád, že s nami bude aspoň 3-4 dni," skonštatoval Šereda na adresu trojnásobného účastníka OH. Mužskú zostavu ešte doplní Alexander Valuch. Medzi ženami sa predstaví okrem Balážovej, Kukuľkovej aj debutantka Adriana Illášová a päticu hráčok doplnia Ema Labošová s Nikoletou Puchovanovou. Balážovú opäť limitujú pred štartom turnaja zdravotné problémy. "Je to frustrujúce, momentálne riešim problém s kolenom. Na lige to bolo fajn, po piatich dňoch ma to nebolelo. Je to dosť možné, že v dvojhre budem začínať v skupinách. Na jednej strane to vnímam pozitívne, pretože sa hráč rozohrá a potom v hlavnom pavúku má miernu výhodu," poznamenala Balážová.