Wang potrápil vicemajstra sveta. Na turnaji pre najlepších však končí

Čínskemu rodákovi v slovenskom reprezentačnom drese sa podaril rovnaký obrat aj vo štvrtom sete, no piaty bol už jasne v réžii šiesteho hráča svetového rebríčka Möregaardha, ktorý spečatil triumf výsledkom 11:2.

Wang, 38. hráč svetového rebríčka ITTF, prehral prvý set hladko 5:11, no v druhom dokázal vyrovnať po výhre 11:8.

MACAO. Slovenský stolnotenisový reprezentant Jang Wang nepostúpil do štvrťfinále dvojhry na podujatí WTT Champions 2022 v Macau.

Wang ich čakal trochu iné, očakával nejakú rotáciu z forhendu. Súper zahral bez rotácie a on potom urobil chyby, keď z forhendovej strany poslal dve loptičky do sieťky. Švéd sa povzbudil a bolo na ňom vidieť, že mu na piatom sete záleží.

"Nechcem znižovať Wangov výkon, ale Möregaardh je skutočne dobrý hráč, s ktorým sa hrá ťažko. Má širokú škálu nepredvídateľných úderov a herných situácií. Je to malý génius, ktorý hrá zvláštne a najmä inak ako ostatní, stolným tenisom sa zabáva.

Potom to už bolo pre nášho reprezentanta ťažké. Keby Wang chytil začiatok, mohol mu ešte narobiť problémy. Möregaardh je nevyspytateľný hráč. V jeho zápasoch, a to platí nielen proti Wangovi, ale proti každému hráčovi, to záleží na ňom, ako pristúpi k duelu.

On sa totiž často za stolom doslova hrá," povedal reprezentačný tréner Jaromír Truksa v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

Na prestížnom turnaji série World Table Tennis má právo štartu len 32 hráčov a hráčok vo dvojhre.

Okrem Wanga sa po majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu presunula do Macaa aj slovenská jednotka Barbora Balážová, ktorá prehrala v prvom kole s Rumunkou Bernadette Szőcsovou.